La presse espagnole choquée par l'annonce de l'absence de Sergio Ramos, le gros coup de pression de CR7 à la Juve

Le PSG va devoir changer des choses cet été

Si Lille peut savourer son titre, pour Paris il faut vite réagir après avoir laissé échapper le titre. Le PSG va devoir gérer un mercato qui pourrait s'avérer plus agité que prévu. «Comment garder Mbappé» titre ce matin Le Parisien en une de son édition du jour. Un dossier épineux dans lequel les discussions n'avancent pas vraiment et où le champion du Monde n'a pas hésité à mettre la pression sur sa direction à l'issue de la rencontre à Brest. Et selon L’Équipe, avant de recruter, Paris va d'abord devoir s'alléger et des joueurs comme Kehrer, Sarabia ou encore Mauro Icardi pourraient être invités à quitter le club cet été. Néanmoins, la direction parisienne semble déterminée à conserver le génie français. Un message entendu jusqu'à Madrid où Mbappé est annoncé avec insistance.

Pas de Sergio Ramos à l'Euro

L'annonce de la liste pour l'Euro de l'autre côté des Pyrénées fait elle beaucoup parler, ce matin. «Ni Ramos, ni le Real Madrid» titre d'ailleurs AS en une de son édition du jour. Présent devant la presse, hier, Luis Enrique a communiqué les joueurs qui feront partie de l'aventure, cet été. Une liste sans aucun joueur du Real Madrid mais surtout une liste où le capitaine Sergio Ramos n'est pas présent, trop court physiquement pour revenir. De son côté, Marca reprend les propos du défenseur du Real qui s'est exprimé après l'annonce et qui n'a pas hésité a exprimer son soutien à sa sélection : «J'applaudirai comme un fan de plus depuis chez moi». Une onde de choc venue retentir jusqu'en Angleterre où The Independent n'hésite pas à reprendre l'information en une de son édition sport du jour.

La Juventus pourrait devoir reconstruire

La valse des entraîneurs en Serie A s'annonce sans précédent, cet été. «Max qui va là !» titre d'ailleurs La Gazzetta dello Sport en une de son édition du jour. Alors que Pirlo pourrait quitter la Juventus, les dirigeants bianconerri seraient à la lutte avec le Real Madrid pour faire revenir le technicien italien dans le Piémont. La Vieille Dame qui retient également son souffle depuis quelques heures après la publication d'un long message de Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux, hier soir, conclu par un : « Merci pour le voyage ? J'ai tout gagné ici aussi ». Simple remerciement ou message d'adieu ? Personne ne sait vraiment comment interpréter les propos du Portugais et c'est peut-être la raison pour laquelle les tifosi sont inquiets ce matin.