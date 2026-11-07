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Ligue 1

PSG : Luis Enrique vole au secours de Ferran Torres

Par Josué Cassé
1 min.
Ferran Torres (PSG) @Maxppp

Une nouvelle soirée compliquée pour Ferran Torres. Titularisé face à Troyes ce samedi soir, l’attaquant espagnol n’a pas réussi à se montrer suffisamment décisif et a une nouvelle fois laissé une impression mitigée. Après plusieurs occasions manquées, les interrogations autour de son efficacité commencent à se multiplier. Mais Luis Enrique, lui, refuse de céder à l’inquiétude et tient à protéger son joueur.

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Interrogé en conférence de presse sur ses difficultés, l’entraîneur parisien a tenu à rappeler une réalité du métier d’attaquant : «tout le monde était préoccupé par Mika Godts, maintenant, c’est Ferran. Ce sont des attaquants qui ratent et marquent des buts». Malgré les critiques qui commencent à accompagner les prestations de Ferran Torres, le technicien espagnol ne compte donc pas accabler son joueur publiquement. Bien au contraire.

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