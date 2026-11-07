PSG : Luis Enrique vole au secours de Ferran Torres
Une nouvelle soirée compliquée pour Ferran Torres. Titularisé face à Troyes ce samedi soir, l’attaquant espagnol n’a pas réussi à se montrer suffisamment décisif et a une nouvelle fois laissé une impression mitigée. Après plusieurs occasions manquées, les interrogations autour de son efficacité commencent à se multiplier. Mais Luis Enrique, lui, refuse de céder à l’inquiétude et tient à protéger son joueur.
Interrogé en conférence de presse sur ses difficultés, l’entraîneur parisien a tenu à rappeler une réalité du métier d’attaquant : «tout le monde était préoccupé par Mika Godts, maintenant, c’est Ferran. Ce sont des attaquants qui ratent et marquent des buts». Malgré les critiques qui commencent à accompagner les prestations de Ferran Torres, le technicien espagnol ne compte donc pas accabler son joueur publiquement. Bien au contraire.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer