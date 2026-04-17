OM : le petit tacle d’Habib Beye à Roberto De Zerbi

L’OM reste une équipe irrégulière et ceci explique sans doute la fin de saison sous pression que s’apprête à vivre le club phocéen. Quatrième avant de se déplacer à Lorient (ce samedi, 17h), Marseille va donc devoir trouver cette constance. Un point sur lequel Habib Beye s’est d’ailleurs défendu, ce vendredi, lors de la visioconférence organisée depuis Marbella. Répondant à une question d’un journaliste, le technicien marseillais en a profité pour envoyer un petit tacle à son prédécesseur, Roberto De Zerbi…

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«L’irrégularité, l’équipe l’avait déjà avant mon arrivée, elle prenait beaucoup de buts. C’est important que l’équipe puisse subir parfois, pour consolider un résultat, comme contre Toulouse. Contre Metz, on a aussi montré de la solidité. C’est important de sentir que l’équipe est en confiance même quand elle est en difficulté, sous pression. De temps en temps, on a besoin de se regénérer et dans ces moments où on subit. Je trouve que l’équipe a moins de creux athlétiques, à Monaco on a très bien fini, contre Metz on est restés constants athlétiquement. On est assez satisfaits de l’équipe au niveau athlétique».