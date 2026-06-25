Pronostics Tunisie-Pays-Bas : le coup parfait à tenter ce 26 juin

La suite après cette publicité

Pour cette dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026 entre les Pays-Bas et la Tunisie, miser sur la victoire simple des Bataves n’offre pas une cote très sexy tant le déséquilibre est flagrant. Pour optimiser vos gains sur ce match, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de ce Pays-Bas - Tunisie, à savoir : le pari "Cody Gakpo marque contre la Tunisie" coté à 1,75 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

L’ailier de Liverpool est sur un nuage après avoir fait exploser l’arrière-garde de la Suède lors de la journée précédente grâce à un doublé retentissant. Avec déjà deux buts en deux matchs dans ce Mondial (et un total de cinq réalisations en sept apparitions mondialistes), Gakpo est le fer de lance d’une attaque néerlandaise impressionnante qui a déjà planté 7 buts depuis le début du tournoi. Positionné dans son couloir gauche préférentiel, il se retrouve dans une configuration idéale pour faire parler sa vitesse face à une Tunisie qui traverse l’une des plus grosses crises de son histoire. Déjà éliminés et totalement hors du coup malgré l’arrivée d’Hervé Renard, les Aigles de Carthage affichent une défense à trois aux largesses flagrantes, ayant encaissé pas moins de 14 buts lors de leurs 3 derniers matchs. Face à un tel naufrage, Gakpo a toutes les cartes en main pour guider les siennes vers la première place du groupe.

La suite après cette publicité

Foncez sur Winamax pour tenter le coup avec votre premier pari remboursé en cash même perdant. En effet, si Cody Gakpo trouve le chemin des filets, vous encaissez vos gains (175 € pour une mise de 100 €). Si l’attaquant des Oranje reste muet, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100 €).