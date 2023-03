Éliminatoires Euro 2024 : une sacrée lutte à venir pour les 23 places qualificatives

Trois ans après le sacre de l’Italie lors de l’Euro 2020 (en 2021 ndlr), le Championnat d’Europe va faire son retour pour sa 17e édition. Ainsi, entre le vendredi 14 juin et le vendredi 14 juillet, l’Allemagne recevra cette compétition. En attendant, les 53 autres pays membres de l’UEFA - la Russie étant à l’écart et ne participant pas à ces qualifications - vont batailler pour obtenir l’une des 20 places en jeu. A noter que les trois tickets restants seront disponibles via barrages pour les équipes ne terminant pas à l’une des deux premières places de leur groupe mais qui ont brillé en Ligue des Nations. Et la concurrence s’annonce terrible dans certains groupes.

Groupe A :

Le niveau est fort intéressant dans le groupe A et nul doute que les deux premières places seront disputées. Large favori, l’Espagne demi-finaliste du dernier Euro et huitième de finaliste de la dernière Coupe du monde, est clairement attendu à la première place du groupe ou à minima au deuxième rang. Derrière, l’Écosse qui a participé au dernier Euro, tentera de retrouver cette compétition en s’appuyant sur sa belle génération (Scott McTominay, Kieran Tierney, Andrew Robertson …), mais attention à la Norvège. Cette dernière n’a pas disputé la moindre compétition depuis l’Euro 2000, mais a tout pour retrouver ce genre de compétition avec une génération dorée qui émerge et surtout son duo composé d’Erling Braut Haaland (Manchester City) et Martin Odegaard (Arsenal). La Géorgie part elle de plus loin, mais s’appuie aussi sur sa star Khvicha Kvaratskhelia ainsi que des talents émergents avec Zuriko Davitashvili, Georges Mikautadze ou encore Giorgi Mamardashvili. Enfin, Chypre le dernier larron semble moins armé que les quatre autres équipes.

Groupe B :

Finaliste de la Coupe du Monde, la France part à l’assaut de l’Europe. Les Bleus qui n’ont pas manqué l’Euro depuis 1988 doivent se qualifier et partent favoris de ce groupe. Néanmoins, leur rival principal ne manque pas de talent lui aussi et peut aussi viser la première place. Il s’agit des Pays-Bas qui ont été quart de finalistes du dernier Mondial. Les Oranjes tenteront de confirmer leur retour au premier plan. Qualifiée pour l’Euro 2012 et 2016, l’Irlande essayera de retrouver cette compétition, mais ne part pas avec l’avantage des pronostics. La Grèce pour sa part aura aussi un exploit à faire pour atteindre l’une des deux premières places. On est encore loin de l’équipe qui a remporté l’Euro 2004 ou de celles de l’Euro 2012 ou de la Coupe du Monde 2014, les deux dernières compétitions disputées par la formation hellène. En revanche pour Gibraltar, l’objectif sera de réaliser un exploit sur un match ou deux, mais la qualification ne semble pas imaginable.

Groupe C :

Quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, l’Angleterre part favorite et doit terminer avec l’un des deux tickets disponibles dans ce groupe. Pour autant, la concurrence est importante dans une poule assez ouverte. On retrouve d’ailleurs le tenant du titre de l’Euro, l’Italie, qui doit se rattraper après son absence du Mondial 2022. La Nazionale devra se faire pardonner. Deux nations qui partent avec un avantage, mais qui vont devoir se méfier. Déjà, on retrouve l’Ukraine, quart de finaliste de l’Euro 2020 qui reste une équipe difficile à manœuvrer avec une belle génération (Zinchenko, Malinovskiy, Trubin ou encore Mudryk). La Macédoine du Nord de son côté, a éliminé l’Italie des barrages de la dernière Coupe du Monde et avait aussi participé à l’Euro 2020. Enfin, Malte qui est la cinquième équipe aura du mal à exister face à ses adversaires.

Groupe D :

Demi-finaliste de la Coupe du Monde, la Croatie confirme son statut de nation majeur du football. Les Vatreni seront encore favoris à la qualification même si leur groupe n’est pas si évident. Présent au dernier Euro et à la dernière Coupe du Monde, le Pays de Galles a un petit avantage sur les deux autres prétendants crédibles. Pour autant, la Turquie qui a participé à l’Euro 2020 et qui s’appuie sur une jeunesse en plein essor, aura aussi un mot à dire. Moins armée en individualités, mais en progrès constant notamment avec ses binationaux, l’Arménie peut être une sensation et se mêlera sans doute à la lutte. Pour la Lettonie en revanche, la mission sera plus compliquée.

Groupe E :

Désormais emmenée par Fernando Santos, la Pologne aura la mission de se qualifier pour son cinquième Euro, le cinquième d’affilée. Portés par Robert Lewandowski et Piotr Zielinski, les Aigles Blancs sont favoris devant la Tchéquie belle surprise de l’Euro 2020 avec un quart de finale obtenu en éliminant les Pays-Bas. La concurrence viendra sans doute de l’Albanie qui a participé à l’Euro 2016, mais qui manque encore de référence. Les Iles Féroé et la Moldavie en revanche auront du mal à exister.

Groupe F :

Lutte à trois annoncée dans le groupe F. Alors que l’Estonie et l’Azerbaïdjan auront du mal à tenir la distance, les trois autres équipes étaient de l’Euro 2016 et de l’Euro 2020 et veulent enchaîner avec un autre tournoi. Avantage expérience pour la Belgique qui a connu la dernière Coupe du Monde malgré une élimination en poules et dispose de meilleures références. En pleine reconstruction, la Suède dispose de quelques éléments d’avenir (Isak, Svanberg, Cajuste, Kulusevski, Elanga …) afin de repartir de l’avant tout comme le vétéran Zlatan Ibrahimovic. Enfin, l’Autriche semble être repartie d’un bon pied avec son sélectionneur Ralf Rangnick et essayera de confirmer cela avec une qualification.

Groupe G :

Certainement le groupe le plus ouvert, le groupe G pourrait conduire à des surprises. Présente à l’Euro 2020, la Hongrie fait office de favori au même titre que la Serbie qui a disputé la dernière Coupe du Monde. Cette dernière n’a toutefois pas disputé l’Euro depuis 2000 malgré des apparitions fréquentes en Coupe du Monde. À l’époque, la sélection s’appelait Serbie et Monténégro. Justement, le désormais indépendant Monténégro figure aussi dans ce groupe et veut enfin disputer une compétition internationale. Les coéquipiers de Stevan Jovetic ont échoué en barrages de l’Euro 2012 et cherchent depuis à arracher ce ticket. Absence de toute compétition depuis l’Euro 2004 et assez décevante depuis quelques années, la Bulgarie aura malgré tout l’espoir de retrouver un minimum de lumière. La Lituanie dispose de chances plus réduites en revanche.

Groupe H :

Décevant à la Coupe du Monde 2022 avec une élimination en phase de poules, le Danemark est demi-finaliste de l’Euro. Les joueurs de Kasper Hjulmand entendent se rattraper et cela passe déjà par une qualification pour l’Euro 2024. Le voisin finlandais qui était dans le même groupe que le Danemark à l’Euro 2020 veut y retourner et sera une équipe armée pour le faire. Guidé par son nouveau buteur Benjamin Sesko, la Slovénie qui n’a disputé que l’Euro 2000 et les Coupes du Monde 2002 et 2010 est aussi une sélection qui aura des arguments comme l’Irlande du Nord, huitième de finaliste de l’Euro 2016. En revanche, le Kazakhstan promu en Division B de Ligue des Nations semble en clair progrès et peut aussi se mêler à la lutte. Enfin, Saint-Marin tentera de marquer un point et d’éviter le zéro pointé.

Groupe I :

Quart de finaliste de l’Euro 2020 et huitième de finaliste de la Coupe du Monde 2022, la Suisse est logiquement l’équipe la plus attendue et tentera de disputer sa sixième phase finale de l’Euro. Derrière, la Roumanie qui a disputé les éditions 2008 et 2016 sera une prétendante naturelle tout comme Israël qui a récemment obtenu sa promotion en division A de Ligue des Nations et tentera de vivre son premier Euro. Le Kosovo qui a échoué de peu lors des éliminatoires de l’Euro 2020 sera aussi un prétendant sérieux. Moins en vue ces dernières années, la Biélorussie part de loin tandis qu’Andorre sera le Petit Poucet de ce groupe.

Groupe J :

Vainqueur de l’Euro 2016 et quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Portugal est une équipe qui n’a pas manqué le moindre Euro depuis 1992. Assez régulier dans ses performances et disposant d’une génération talentueuse, le pays désormais coaché par Roberto Martinez doit absolument se qualifier et se retrouve immensément favori. Derrière en revanche, c’est ouvert avec notamment la Slovaquie qui a participé à l’Euro 2020 et souhaite revivre l’aventure. Quart de finaliste de l’Euro 2016, l’Islande est un peu plus dans le dur, mais sera candidate également. Même son de cloche pour la Bosnie-Herzégovine qui n’a jamais participé à l’Euro, mais qui était de la Coupe du Monde 2014. Trois pays irréguliers sur les dernières années, mais qui ont la possibilité d’écrire une nouvelle belle page de leur histoire, à moins que le Luxembourg s’en mêle. Auteur de progrès incroyables depuis une décennie, la sélection du Duché rêve de disputer enfin une compétition internationale et pour le coup cela s’annonce ouvert. En revanche le rêve semble bien trop grand pour le Liechtenstein qui a plus le profil d’une victime expiatoire.