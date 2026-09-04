Le LOSC a déjà trouvé sa nouvelle arme fatale !

Il n’a fallu que 15 minutes à Ayase Ueda pour faire basculer la rencontre lors de la 3e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Toulouse. Entré en jeu à la 57e minute à la place d’Olivier Giroud, le Japonais a inscrit le but de la victoire à la 73e minute de jeu d’une tête opportuniste. Alors que le LOSC traversait un match particulièrement délicat et se faisait dominer par les Pitchouns, l’attaquant a su convertir sa seule véritable opportunité pour offrir un succès inespéré aux siens. Même s’il faut également saluer la prestation XXL de Berke Ozer dans les cages lilloises, la recrue Ueda a déjà marqué des points.

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Une entrée en matière rêvée pour le joueur, qui n’a pas tardé à faire parler la poudre sous ses nouvelles couleurs et de soigner ses débuts rêvés comme le cite la presse néerlandaise. Recruté dans les ultimes heures du mercato par le LOSC pour compenser le départ de Matías Fernández-Pardo, il débarque en France fort d’un statut d’artilleur redoutable. Le club nordiste a déboursé pas moins de 15 millions d’euros pour s’attacher les services de celui qui a tout écrasé sur son passage en Eredivisie la saison dernière.

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Davide Ancelotti est déjà fan d’Ayase Ueda

Meilleur buteur du championnat néerlandais sous le maillot de Feyenoord avec 25 banderilles en 31 rencontres, l’international japonais est une valeur sûre à l’échelle internationale. Cadre indiscutable des Samouraïs Bleus, le joueur de 28 ans s’impose comme un renfort de poids pour l’attaque lilloise. Sa signature en fin de mercato constituait l’un des coups les plus intelligents de la fin du marché des transferts, et les attentes placées en lui étaient immédiatement élevées dans le Nord où il disputera la Ligue des Champions.

Cette réalisation décisive vient masquer la prestation collective très poussive des Dogues, tout en prouvant que la nouvelle recrue possède le profil idéal pour débloquer des situations complexes. Davide Ancelotti n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur son nouvel atout offensif à l’issue du coup de sifflet final : «il est là pour ça. Il a eu une opportunité, il a marqué, c’est un joueur très intelligent dans le mouvement.» Auteur de déjà quatre buts en cinq matches cette saison si l’on compte ses débuts réussis avec Feyenoord, Ueda peut être considéré comme un titulaire en puissance avec les Dogues, qui ont sûrement encore fait un mouvement intelligent sur le marché des transferts.