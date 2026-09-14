Real Madrid : l’analyse tranchée de José Mourinho sur le rendement mitigé de Vinicius Jr

«Sa meilleure version est celle qui marque des buts». Tels étaient les propos de José Mourinho, ce lundi matin, au moment d’évoquer le cas Vinicius Jr. Un message clair à l’heure où le Brésilien doit retrouver cette capacité à faire basculer les rencontres à lui seul. Face aux journalistes, l’entraîneur du Real Madrid n’a toutefois pas souhaité accabler son attaquant, reconnaissant volontiers son travail pour l’équipe et son investissement quotidien. Pour autant, le Special One en attend plus, notamment dans les zones décisives.

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Pour illustrer son propos, Mourinho a d’ailleurs rappelé le souvenir du match face au Benfica la saison dernière, lorsque Vinicius avait profité d’une occasion en contre pour inscrire un but synonyme de victoire. «Faire des passes décisives est important, travailler pour l’équipe est très important, le travail quotidien est important et il le fait très bien… Mais il existe un autre Vinicius. Un Vinicius qui, contre le Benfica l’année dernière, a une occasion, marque un but et nous renvoie à la maison. Il lui manque cette performance de très haut niveau», a ainsi lancé le Portugais, qui sait mieux que personne ce que l’ancien joueur de Flamengo est capable de produire lorsqu’il évolue à son meilleur niveau.

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Le grand Vinicius se fait encore attendre

Car le début de saison de Vinicius est loin d’être catastrophique sur le plan statistique, mais il laisse malgré tout une impression d’inachevé. Après cinq journées de Liga, le numéro 7 madrilène compte un but et trois passes décisives, auxquels s’ajoute une passe décisive lors de la victoire 4-1 contre le Rayo Vallecano. Des chiffres qui montrent qu’il reste impliqué dans les offensives du Real, sans pour autant donner le sentiment de dominer les matches comme il a pu le faire par le passé. Face à l’Inter Milan en Ligue des Champions, notamment, Vinicius n’a pas réussi à peser offensivement et a même été sifflé lors de sa sortie, malgré une activité défensive importante.

Cette relative irrégularité contraste finalement avec la saison 2025-2026, durant laquelle Vinicius avait signé ses meilleures statistiques en carrière avec 26 buts et 15 passes décisives en 58 rencontres toutes compétitions confondues. En Liga, il avait notamment terminé avec 16 buts et 5 passes décisives. Le problème n’est donc pas de savoir si le Brésilien reste capable d’être décisif, mais plutôt de retrouver la régularité et l’impact qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus redoutés du football mondial. Avant de retrouver Elche lors de la 6e journée de Liga, José Mourinho a donc réclamé cette étincelle supplémentaire : celle qui transforme une bonne prestation en démonstration individuelle et une occasion en but.