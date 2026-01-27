Pio Esposito, l’étoile montante de l’Inter Milan qui enflamme l’Italie

À seulement 20 ans, Pio Esposito s’impose déjà comme l’une des plus grandes promesses de l’Inter Milan et du football italien. Formé au club depuis l’âge de 9 ans, l’attaquant vit un véritable rêve en évoluant sous les couleurs nerazzurre, son club de cœur. La blessure d’Ange-Yoan Bonny en début de saison lui a ouvert de nombreuses portes, le plaçant comme alternative immédiate à Marcus Thuram. Cette saison, Esposito a déjà inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 10 titularisations toutes compétitions confondues, prouvant qu’il est capable d’apporter quasiment autant que les attaquants les plus expérimentés de l’Inter. Ce vendredi, face à Pise en Serie A, il a d’ailleurs marqué le troisième but, offrant l’ascendant à son équipe avant de céder sa place à Thuram à l’heure de jeu.

Dans un schéma en 3-5-2 où l’Inter joue presque toujours avec deux attaquants, la concurrence est rude : Lautaro Martínez (16 buts), Marcus Thuram (11 buts), Ange-Yoan Bonny (6 buts) et Pio Esposito se disputent les places dans l’axe. Malgré cela, l’Italien ne se laisse pas intimider. « Il a une qualité incroyable quand il contrôle le ballon et vient se connecter au jeu. Il défend et court comme un milieu de terrain, apportant aussi du volume. C’est un garçon atypique pour son âge. Il semble avoir trente ans par sa façon de réfléchir et de s’entraîner. C’est vraiment impressionnant », confiait son sélectionneur avec l’Italie, Gennaro Gattuso. Sa polyvalence et sa maturité font de lui un atout précieux pour Cristian Chivu, surtout dans la perspective du choc de Ligue des Champions contre Dortmund, où l’Inter doit absolument s’imposer pour garder une chance de qualification.

Déjà impressionnant avec l’Italie

Esposito ne brille pas seulement dans son club. Déjà international italien, il a inscrit 3 buts en 5 matchs avec la Nazionale et est troisième dans la hiérarchie des attaquants derrière Mateo Retegui et Moise Kean. Entré en jeu contre l’Estonie (5-0), il a marqué son premier but en sélection contre ce même adversaire, avant de récidiver contre la Moldavie (2-0). Sa régularité et sa capacité à être décisif dès qu’on lui offre du temps de jeu en font un joueur très suivi par le sélectionneur italien, qui lui recommande toutefois de rester concentré. Federico Dimarco, son coéquipier, ajoute : « on parle toujours de Pio, il faut laisser grandir les jeunes. Il trébuchera, comme tout le monde, et nous serons là pour l’aider. »

Son parcours est déjà jalonné de moments marquants. Prêté à Spezia à 19 ans, il avait inscrit 19 buts toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2024-2025, un an après avoir sauvé le club de la relégation à la dernière journée avec un but décisif contre Venise (2-1). « Ce but a été le vrai tournant de ma carrière, il m’a secoué mentalement et m’a convaincu de continuer à travailler dur », confiait Esposito à La Gazzetta dello Sport. Son retour à l’Inter en juin dernier pour la Coupe du Monde des Clubs a été marqué par un début prometteur : un but et une passe décisive en seulement deux matchs.

L’avenir de l’Inter Milan

Malgré son statut de quatrième attaquant derrière Lautaro, Thuram et Bonny, Esposito se montre capable d’entrer dans les grands rendez-vous et de faire la différence. Contre Pise, il a démontré son impact offensif et sa capacité à s’intégrer dans un duo avec Martínez, prouvant que l’Inter peut bien compter sur lui dans les moments clés. Cependant, pour s’imposer définitivement, il devra continuer à se montrer décisif en Serie A et en Ligue des Champions, où l’Inter occupe actuellement la 14e place avant le déplacement crucial à Dortmund.

Pour les supporters nerazzurri et les observateurs du football italien, Pio Esposito représente déjà l’avenir. Sa combinaison de maturité, de technique et de sens du jeu le distingue dans un effectif dense et compétitif. Avant le match décisif contre Dortmund, la jeune pépite d’1,90 m se prépare à montrer une fois de plus qu’il peut être la clé de l’Inter, capable de changer le cours d’un match et de confirmer son statut de phénomène italien à suivre.