Donald Trump réagit à la polémique Ferran Torres

En portant une casquette "Make Spain Great Again" lors des festivités liées au triomphe de l’Espagne au Mondial, lundi à Madrid, le buteur de Roja en finale, Ferran Torres, n’a pas manqué de faire réagir. Si son geste a divisé au pays, Donald Trump n’y a, lui, vu aucune moquerie mais un bel hommage au mouvement MAGA.

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«C’est un grand joueur. Il portait une casquette 'Make America Great Again’. C’était un bel hommage, et je pense qu’il l’a fait avec les meilleures intentions. Nous apprécions», a ainsi indiqué le président des États-Unis au sujet de Ferran Torres, pisté par le PSG lors de ce mercato estival.