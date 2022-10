L'OM vous rapporte 1120 € !

L'Olympique de Marseille peut y croire. Battu lors des deux premières journées de Ligue des Champions sur la pelouse de Tottenham et contre l'Eintracht Francfort, le club de la cité phocéenne a relevé la tête de fort belle manière à l'Orange Vélodrome en disposant du Sporting CP (4-1) au terme d'une belle prestation malgré un stade privé de supporters marseillais.

Toujours dernier du groupe D, l'OM a toutefois relancé la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Dimitri Payet, Valentin Rongier, Alexis Sanchez, Nuno Tavares, Jonathan Clauss et leurs partenaires n'ont plus que 3 points de retard sur... le Sporting, premier de cette poule. Ils n'accusent aussi qu'une unité de retard sur les Spurs, dauphins des Lusitaniens. Tout est donc encore possible.

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

L'OM fait match nul 2-2 sur la pelouse du Sporting CP (cote à 11,20)

Dans l'euphorie de son premier succès en C1 cette année, l'OM s'est reposé sur ses lauriers et a chuté pour la première fois de la saison en Ligue 1 contre l'AC Ajaccio (1-2) au Vélodrome. De quoi impacter le mental des Marseillais, mais pas leur envie. Sauf qu'en face, le Sporting aura à cœur de se racheter auprès de ses supporters après la débâcle de l'aller en France. On imagine bien les joueurs d'Igor Tudor faire une performance au Portugal, sans non plus ramener les trois points à la maison. Au regard des statistiques des deux formations (24 buts marqués, 13 concédés pour l'OM et 27 buts marqués, 18 encaissés pour le Sporting), cette affiche européenne promet d'être ouverte et d'offrir des buts.

Alexis Sanchez s'offre un doublé pour l'OM (cote à 13)

Dans les grands matchs, les grands joueurs ont le devoir d'être au rendez-vous. En déplacement à Lisbonne pour aller défier le Sporting, l'OM va avoir besoin de son leader, Alexis Sanchez. L'expérimenté buteur chilien, passé par Arsenal, Barcelone ou encore l'Inter Milan, sera aligné en pointe de l'attaque d'Igor Tudor. Il sera la menace offensive la plus redoutable à surveiller pour la défense portugaise. Il entend bien confirmer son statut au moment où les Marseillais auront le plus besoin de lui, d'autant plus qu'il devrait se charger de tirer les pénaltys, lui offrant une chance supplémentaire de faire trembler les filets.

Les deux équipes marquent (cote à 1,60)

Comme expliqué quelques lignes avant, ce match de Ligue des Champions entre le Sporting CP et l'Olympique de Marseille ne devrait pas être bien différent de l'aller à l'Orange Vélodrome. On ne parle ici pas du scénario, mais du spectacle proposé par les 22 acteurs. On peut légitimement s'attendre à voir le club portugais marquer, mais aussi en encaisser face à Alexis Sanchez et sa bande.

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ces matchs !

