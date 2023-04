Misez 10€ et gagnez 72 € sur PSG-OL !

Deux bêtes blessées qui ne demandent qu’à rugir à nouveau. Dimanche soir, le Parc des Princes sera le théâtre d’une affiche aussi classique qu’attendue de notre championnat de France. Le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, reçoit l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 29e journée. Si les Rouge et Bleu entendent conserver leur avance en tête du classement, les Gones voudront eux se rapprocher des places européennes.

Problème, les deux écuries ne sont pas au top de leur forme. Depuis son élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, le PSG galère sur le terrain. Après sa victoire acquise à la dernière minute à Brest (2-1), le club parisien a chuté contre Rennes (0-2) à la maison. De son côté, bien qu’invaincu depuis le 17 février, l’OL reste sur 3 nuls de rang en L1 et confirme sa nouvelle saison galère.

Victoire 2-1 du PSG face à l’OL (cote à 7,20)

Laver l’affront. Tel sera l’objectif du Paris SG, dimanche soir contre l’OL, sur cette même pelouse où, juste avant la trêve internationale, Kylian Mbappé, Leo Messi et leurs partenaires avaient livré une prestation bien décevante ponctuée d’une défaite nette 2-0 face au Stade Rennais. Au-delà de ça, les hommes de Christophe Galtier doivent reprendre leur marche en avant et envoyer un message fort face à un gros du championnat, sous peine de vivre une fin de saison épineuse et dangereuse (l’OM pourrait revenir à 4 points en cas de victoire combinée à une défaite parisienne ce week-end). Invaincu depuis décembre 2020 contre l’OL, le PSG n’a perdu que deux fois sur ses 10 derniers matchs face au club rhodanien.

But de Kylian Mbappé et le PSG gagne contre l’OL (cote à 2,00)

Non, Kylian Mbappé n’est pas le meilleur buteur de la Ligue 1. Il est en fait co-meilleur buteur du championnat de France, avec 19 réalisations, aux côtés du Lillois Jonathan David. Pour le nouveau capitaine de l’équipe de France, voilà une occasion parfaite d’accroître un peu plus son autorité sur le football français. En faisant trembler les filets face à l’OL et en offrant même la victoire aux Rouge et Bleu, KM7 permettrait aux champions de France en titre de conserver une avance confortable au sommet de la L1, tout en marquant un peu plus les esprits dans un choc, dans son jardin.

But d’Alexandre Lacazette et le PSG gagne contre l’OL (cote à 5,70)

Le Général Alexandre Lacazette rôde dans les parages. Si Mbappé et David se tirent la bourre au sommet du classement des buteurs de Ligue 1, l’ancien buteur d’Arsenal suit juste derrière, du haut de ses 17 buts inscrits en championnat (avec Balogun et Ben Yedder). L’international français de 31 ans a rappelé, ces dernières semaines, qu’il était indispensable à son équipe. Blessé, Lacazette avait manqué 3 matchs de L1. Une période pendant laquelle Lyon n’a gagné qu’une seule fois. Depuis son retour, en deux matchs et moins de 90 minutes de jeu, il a frappé à trois reprises. Sur ses 10 dernières apparitions en L1, "Laca" a planté 8 buts et délivré une passe décisive. Au Parc des Princes, il aura l’occasion de prouver à tout le monde qu’il fait encore partie des meilleurs joueurs à son poste en France.

