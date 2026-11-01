Auxerre : Romain Faivre regrette son parcours

À 28 ans, Romain Faivre porte un regard lucide sur sa carrière. Désormais prêté à l’AJ Auxerre par Bournemouth, le milieu offensif reconnaît ne pas avoir toujours fait les bons choix et regrette notamment de ne pas avoir suivi la trajectoire de ses anciens partenaires en équipe de France Espoirs. « J’ai des regrets de voir de nombreux joueurs avec qui j’ai joué en Espoirs avoir évolué vers la France A. Quand même, ça fait mal ! », a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Entre 2020 et 2021, il avait notamment côtoyé Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jules Koundé ou encore Ibrahima Konaté, tous devenus internationaux français. Une différence de parcours qui l’a poussé à se remettre en question. « Je ne veux surtout pas me retrouver chez moi à 35 ans et me dire : “Ah, si j’avais fait ci ou ça”… », explique-t-il. Longtemps considéré comme un grand espoir du football français, Faivre estime aujourd’hui avoir compris que le talent ne suffisait pas pour réussir au plus haut niveau.

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L’ancien Brestois est également revenu sur un épisode marquant de sa carrière : son refus de disputer un match contre Strasbourg en 2023, alors qu’il était en discussions avec l’AC Milan. Craignant de se blesser et de compromettre son transfert, il avait préféré ne pas jouer. Une décision qu’il regrette désormais. « Aujourd’hui, j’irais à Strasbourg avec l’intention de réussir un gros match, pour montrer encore plus que je mérite d’aller au Milan. J’avais sincèrement peur de me blesser, mais je n’ai pas pris la bonne décision. » Le milieu offensif tient toutefois à défendre son professionnalisme, souvent remis en question en raison de son attitude sur le terrain. « J’ai toujours été un joueur avec un style de jeu un peu nonchalant, instinctif. Ça ne changera pas. Mais je n’ai jamais été un branleur », assure-t-il. À Auxerre, Faivre tente désormais de retrouver de la régularité. Après huit rencontres de Ligue 1, il compte un but et deux passes décisives, avec une moyenne de 65 minutes disputées par match. Des débuts encourageants pour un joueur qui aurait simplement aimé prendre conscience de certaines choses plus tôt : « J’ai cette mentalité d’être déterminé, à 28 ans. J’aurais préféré être comme ça à 22, 20 ou même 18 ans. »