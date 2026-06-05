Real Madrid : Gonzalo García a trouvé une porte de sortie en Italie

Côme veut renforcer son effectif pour la saison prochaine et cible les jeunes talents européens. À l’heure actuelle, un dossier met le feu dans la Botte : Gonzalo García (22 ans). D’après Sky Sport, l’attaquant espagnol du Real Madrid figure parmi les pistes étudiées par la formation lombarde pour renforcer son secteur offensif cet été. Le club italien veut miser sur des profils capables de s’inscrire dans la durée et le buteur serait la bonne pioche durant le prochain mercato.

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Côme aurait d’ailleurs un avantage sur la concurrence puisque la formation garde des relations privilégiées avec la capitale espagnole, déjà aperçues lors des arrivées de Nico Paz et Jacobo Ramón. Les deux clubs n’ont pas encore discuté de ce cas précis, mais pourraient faciliter les discussions autour de ce dossier qui s’annonce brûlant. Reste à savoir si le buteur, régulièrement sur le banc de touche avec la Casa Blanca cette saison, sera prêt à rejoindre l’Italie.