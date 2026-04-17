Manuel Locatelli prolonge à la Juventus

Bonne nouvelle pour la Juventus avec la prolongation de son capitaine Manuel Locatelli (28 ans) jusqu’en 2030. Arrivé de Sassuolo en 2021, d’abord sous la forme d’un prêt de deux ans avant de s’engager définitivement pour 35 M€, le milieu de terrain est rapidement devenu un pilier de la Vieille Dame.

La suite après cette publicité

«La Juventus a toujours été mon rêve d’enfant. Toute ma famille est fan de la Juventus, nous avons toujours été Bianconeri. Pour moi, être ici est une double joie car je suis dans un club très fort et prestigieux», a réagi l’Italien dans le communiqué diffusé par le club du Piémont.