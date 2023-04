Liga : le Rayo Vallecano s’offre Osasuna

Début de la 29e journée de Liga ce vendredi avec une rencontre entre le Rayo Vallecano et Osasuna. Un match entre deux équipes dans la première moitié de tableau et donc entre deux équipes qui ne jouent plus rien en cette fin de saison (Osasuna est en finale de Coupe du Roi). Dans un match assez animé, le Rayo a fait le job.

Le break était fait avant la mi-temps avec deux buts dans les dernières minutes de la première période. La réduction du score d’Osasuna signé Gomez peu après l’heure de jeu a relancé le suspens du match. Mais le score ne bougera plus. Le Rayo Vallecano s’impose donc dans ce match et passe devant son adversaire du soir.

