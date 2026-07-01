Coupe du Monde
Coupe du Monde : l’Angleterre connaît son adversaire pour les 8es de finale
1 min.
@Maxppp
Dans cette Coupe du Monde 2026, on connaît un 8e de finale supplémentaire après le premier match du jour. Ce fut dur mais l’Angleterre a fini par venir à bout de la RD Congo, après avoir été longtemps menée au score. Le salut est encore une fois venu d’Harry Kane, auteur d’un doublé pour une victoire 2-1.
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Les Three Lions se qualifient difficilement pour les 8es de finale où un tout autre morceau les attend. Il faudra affronter le Mexique au stade Azteca samedi prochain (6 juillet à 2h du matin, heure française), vainqueur la nuit dernière de l’Équateur (2-0). L’affiche s’annonce indécise.
Les premières affiches des 8es de finale :
Canada - Maroc
Paraguay - France
Brésil - Norvège
Mexique - Angleterre
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