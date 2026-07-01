Coupe du Monde : l’Angleterre connaît son adversaire pour les 8es de finale

Dans cette Coupe du Monde 2026, on connaît un 8e de finale supplémentaire après le premier match du jour. Ce fut dur mais l’Angleterre a fini par venir à bout de la RD Congo, après avoir été longtemps menée au score. Le salut est encore une fois venu d’Harry Kane, auteur d’un doublé pour une victoire 2-1.

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Les Three Lions se qualifient difficilement pour les 8es de finale où un tout autre morceau les attend. Il faudra affronter le Mexique au stade Azteca samedi prochain (6 juillet à 2h du matin, heure française), vainqueur la nuit dernière de l’Équateur (2-0). L’affiche s’annonce indécise.

Les premières affiches des 8es de finale :

Canada - Maroc

Paraguay - France

Brésil - Norvège

Mexique - Angleterre