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Coupe du Monde

Coupe du Monde : l’Angleterre connaît son adversaire pour les 8es de finale

Par Maxime Barbaud
1 min.
Harry Kane avec Reece James @Maxppp

Dans cette Coupe du Monde 2026, on connaît un 8e de finale supplémentaire après le premier match du jour. Ce fut dur mais l’Angleterre a fini par venir à bout de la RD Congo, après avoir été longtemps menée au score. Le salut est encore une fois venu d’Harry Kane, auteur d’un doublé pour une victoire 2-1.

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Les Three Lions se qualifient difficilement pour les 8es de finale où un tout autre morceau les attend. Il faudra affronter le Mexique au stade Azteca samedi prochain (6 juillet à 2h du matin, heure française), vainqueur la nuit dernière de l’Équateur (2-0). L’affiche s’annonce indécise.

Les premières affiches des 8es de finale :

Canada - Maroc

Paraguay - France

Brésil - Norvège

Mexique - Angleterre

Pub. le - MAJ le
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