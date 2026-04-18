Carlo Ancelotti donne son favori pour la Ligue des Champions

Arsenal, Atlético de Madrid, PSG et Bayern Munich, qui remportera cette nouvelle édition de la Ligue des Champions ? Les 4 prétendants se retrouvent pour les demi-finales avec tout de même deux favoris qui se dégagent, mais qui se retrouveront au prochain tour, entre le champion d’Europe en titre et les Bavarois.

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Deux clubs qui ont été entrainés par Carlo Ancelotti dans sa carrière. L’actuel sélectionneur du Brésil a d’ailleurs donné son favori de la compétition dans un entretien à Il Giornale. «Je dis le Paris Saint-Germain» parie l’Italien, qui espère donc voir son capitaine Marquinhos soulever une seconde fois le trophée.