Menu Rechercher
Commenter 30
Ligue des Champions

Carlo Ancelotti donne son favori pour la Ligue des Champions

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ancelotti @Maxppp

Arsenal, Atlético de Madrid, PSG et Bayern Munich, qui remportera cette nouvelle édition de la Ligue des Champions ? Les 4 prétendants se retrouvent pour les demi-finales avec tout de même deux favoris qui se dégagent, mais qui se retrouveront au prochain tour, entre le champion d’Europe en titre et les Bavarois.

La suite après cette publicité

Deux clubs qui ont été entrainés par Carlo Ancelotti dans sa carrière. L’actuel sélectionneur du Brésil a d’ailleurs donné son favori de la compétition dans un entretien à Il Giornale. «Je dis le Paris Saint-Germain» parie l’Italien, qui espère donc voir son capitaine Marquinhos soulever une seconde fois le trophée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Carlo Ancelotti

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier