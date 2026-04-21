Leicester relégué en D3 anglaise 10 ans après son sacre en Premier League

C’est la chute d’un champion d’Angleterre. Vainqueur de la Premier League à la surprise générale en 2016, Leicester évolue cette saison en Championship, l’équivalent de la deuxième division anglaise. Eh bien, les Foxes sont tombés encore plus bas.

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L’ancien club de Jamie Vardy, Riyad Mahrez et de N’Golo Kanté n’a pu faire mieux que match nul face à Hull City (2-2). Un résultat qui entérine la relégation de Leicester en League One, la troisième division ! 23e et avant-dernier du classement, le club anglais accompagne Sheffield Wednesday à l’étage inférieur.