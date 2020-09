Brest : l'arrivée de Steve Mounié serait bouclée

Le Stade Brestois continue tranquillement son mercato, avec le but de recruter malin. Dans cet objectif, les Bretons se sont positionnés sur Steve Mounié, ancien attaquant de Montpellier et de Nîmes qui avait quitté la France pour rejoindre la Premier League et Huddersfield à l'été 2017.

Mais le club anglais est retombé en Championship, poussant sûrement l'attaquant à vouloir revenir en France. Et Brest devrait réussir le coup, car L'Équipe annonce que le joueur signera ce mardi un contrat de 4 saisons en Bretagne. Une opération et un transfert évalué à 5 millions d'euros.