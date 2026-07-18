Leo Messi : «j’ai déjà terminé le jeu à la dernière Coupe du monde»

L’Argentine de Leo Messi disputera demain une seconde finale consécutive et tentera de conserver son titre acquis face aux Bleus il y a trois ans et demi contre l’Espagne (dimanche, 21h heure française). En cas de victoire, Leo Messi entrerait encore un peu plus dans la légende.

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Un média argentin lui a fait remarquer que sa carrière était comme un jeu vidéo : «vous continuez à débloquer de nouveaux niveaux jusqu’à atteindre la fin». Réponse de la Pulga. «J’ai déjà terminé le jeu à la dernière Coupe du Monde».