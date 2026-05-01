Barça : la déclaration osée d’Hansi Flick sur le Bayern et le PSG

Une sortie osée mais qui a le mérite d’être honnête. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement de son équipe à Osasuna, Hansi Flick a eu droit à une question portant sur la demi-finale de Ligue des Champions légendaire offerte par le PSG et le Bayern Munich mardi soir (5-4). Interrogé sur la capacité du Barça à rivaliser avec ces deux équipes, l’Allemand s’est montré affirmatif.

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«Oui, à 100 %», a réagi l’ancien entraîneur du Bayern Munich. Pour rappel, le FC Barcelone avait chuté au tour précédent face à l’Atlético de Madrid. Réduits à 10 et battus 2-0 à l’aller à domicile, les Catalans étaient passés proches de l’exploit au match retour, où ils s’étaient finalement imposés 2-1 mais avaient une fois de plus terminé le match en infériorité numérique, suite à l’expulsion d’Eric Garcia.