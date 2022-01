Ça brûle pour Bafé Gomis au Galatasaray !

Quelques jours après avoir résilié son contrat à Al Hilal, Bafétimbi Gomis est déjà sur le point de retrouver un club. Si Al Rayyan et le Fenerbahce ont été cités comme possibles destinations, c'est bien du côté du Galatasaray que devrait s'inscrire l'avenir de l'ancien attaquant de l'Equipe de France.

Après avoir tout raflé en Arabie Saoudite, l'ancien Lyonnais et Marseillais est sur le point de faire un incroyable come-back dans son ancien club à 36 ans. Selon nos informations, tout est quasiment bouclé entre le joueur et le club stambouliote, seulement 15e du championnat turc, pour un contrat de 18 mois. Il ne manque plus que quelques détails à régler. Souhaitons-lui autant de réussite que lors de son premier passage ou il avait inscrit 29 buts en 33 matches de Super Lig.