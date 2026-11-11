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Équipe de France Espoirs : Dehmaine Tabibou appelé pour remplacer Senny Mayulu

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dehmaine Tabibou @Maxppp

L’équipe de France Espoirs se fait dépouiller à cause des blessures en équipe de France A. Après Saël Kumbedi, c’est Senny Mayulu qui a rejoint l’étage supérieur ces dernières heures, suite au forfait à venir de Kylian Mbappé contre l’Italie en Ligue des Nations. Gérald Baticle a dû remplacer le Parisien.

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Comme le mois dernier, lorsque Mayulu avait déclaré forfait, le sélectionneur a convoqué Dehmaine Tabibou (21 ans) dans son équipe. Le milieu offensif du FC Nantes avait pleinement profité de ce dernier rassemblement face à la Suisse (1 but et 1 passe décisive lors du succès 7-1). Les Bleuets affrontent l’Italie à Laval (13 novembre) et l’Angleterre (16 novembre) à Bristol pour deux matchs amicaux de prestige.

Pub. le - MAJ le
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