Équipe de France Espoirs : Dehmaine Tabibou appelé pour remplacer Senny Mayulu

L’équipe de France Espoirs se fait dépouiller à cause des blessures en équipe de France A. Après Saël Kumbedi, c’est Senny Mayulu qui a rejoint l’étage supérieur ces dernières heures, suite au forfait à venir de Kylian Mbappé contre l’Italie en Ligue des Nations. Gérald Baticle a dû remplacer le Parisien.

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Comme le mois dernier, lorsque Mayulu avait déclaré forfait, le sélectionneur a convoqué Dehmaine Tabibou (21 ans) dans son équipe. Le milieu offensif du FC Nantes avait pleinement profité de ce dernier rassemblement face à la Suisse (1 but et 1 passe décisive lors du succès 7-1). Les Bleuets affrontent l’Italie à Laval (13 novembre) et l’Angleterre (16 novembre) à Bristol pour deux matchs amicaux de prestige.