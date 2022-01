Thomas Vermaelen met un terme à sa carrière et intègre le staff de la Belgique

Coup de tonnerre en Belgique ! Alors que son contrat avec le Vissel Kobe (Japon) se termine à la fin du mois de janvier, Thomas Vermaelen a décidé de mettre un terme à sa carrière ce vendredi. «J'ai décidé de prendre ma retraite du football professionnel. J'ai eu la chance de jouer pour les clubs les plus extraordinaires de ce sport et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ma carrière», a écrit le défenseur belge de 36 ans sur son compte Instagram avant de supprimer sa publication.

La suite après cette publicité

Passé par l'Ajax Amsterdam, le RKC Waalwijk, Arsenal, le FC Barcelone, l'AS Roma et donc la formation japonaise du Vissel Kobe, l'international belge (85 capes, 2 buts) aura donc notamment remporté la Ligue des Champions en 2015 avec les Culés. Avec les Diables Rouges, on retiendra surtout sa troisième place lors de la Coupe du Monde 2018. D'ailleurs, Thomas Vermaelen ne va pas quitter le football puisqu'il intègre le staff de la Belgique en devenant l'un des assistants de Roberto Martinez, le sélectionneur.

A new member in our technical staff! 🙌 #DEVILTIME

➡️ https://t.co/Eobaf5WR0Y pic.twitter.com/0V4hZAbULL