Un supporter lensois est décédé avant Lille-Lens

Terrible drame en ce week-end de Pâques. Le derby entre Lens et Lille qui s’est disputé samedi soir (3-0) a été assombri par une très mauvaise nouvelle. Quelques heures avant le coup d’envoi à la Decathlon Arena, un supporter lensois de 59 ans a été victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il se rendait au match en bus avec d’autres fans. Malgré une prise en charge rapide et son transfert à l’hôpital, le club artésien a annoncé peu après minuit qu’il était bien décédé, partageant un message de soutien sur X avant le derby nordiste. « Le Racing a appris avec une profonde tristesse le décès d’Yves, 59 ans, victime d’un arrêt cardiaque dans l’un des bus se rendant ce samedi à la Decathlon Arena » peut-on lire dans la publication.

La suite après cette publicité

De son côté, le LOSC a réagi dans la foulée par la voix de son président Olivier Létang, exprimant sa solidarité et ses pensées envers la famille de la victime. « Le LOSC a appris le décès tragique d’un supporter lensois survenu à la suite d’un arrêt cardiaque, durant le déplacement en bus jusqu’à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. Le club, par la voix de son Président, Olivier Létang, présente ses sincères condoléances aux proches ainsi qu’à la famille de la victime » est-il notifié. Terriblement attristé, le club artésien est en deuil ce dimanche et a annoncé qu’il allait ainsi rendre hommage à Yves lors de la prochaine rencontre à Bollaert-Delelis (face à Toulouse le 17 avril).