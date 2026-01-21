Le Bayern Munich veut blinder Michael Olise

On serait l’Union Saint-Gillouse, on aurait un peu les jambes qui tremblent en pensant au match de ce mercredi soir. Le club belge se déplace sur la pelouse du Bayern Munich, et cela a de quoi faire peur. Le dernier club à s’y être rendu en a pris 8 (Wolfsbourg en Bundesliga). Le club munichois est en pleine confiance, à l’image de son milieu offensif français Michael Olise. Lui qui n’était guère connu par le public allemand à son arrivée l’été 2024 est devenu le chouchou de l’Allianz Arena, qui se délecte de ses arabesques, de ses passes décisives et de ses buts. Meilleur passeur de Bundesliga et troisième meilleur buteur, le Français se régale au sein d’une équipe totalement dominatrice.

Et forcément, chaque masterclass délivrée par l’ancien élément de Crystal Palace accentue l’intérêt et la curiosité des autres clubs. Il y a quelques semaines, le magazine Kicker assurait déjà que le PSG et des formations anglaises préparaient des offres supérieures à 100 M€ pour l’été prochain. Le Bayern Munich a le temps de voir venir, pourrait-on penser, puisque le joueur est sous contrat jusqu’en 2029. Mais face aux intérêts croissants et aux performances du joueur, les dirigeants ont décidé de passer à l’action.

Le Bayern ne veut pas perdre de temps

Selon Sport Bild, la direction bavaroise souhaite prolonger le contrat de Michael Olise au plus vite. Avec probablement une revalorisation à la clé, puisqu’il possède à l’heure actuelle le 8e salaire de l’effectif, aux côtés de Kim Min-Jae ou de Jonathan Tah, bien loin derrière Harry Kane et Jamal Musiala. Le Bayern veut parvenir à ses fins avant le prochain Mondial, où la cote de Michael Olise pourrait grimper encore plus haut.

Recruté pour 53 M€ par le Bayern, contre l’avis de certains dirigeants du club, il est estimé à l’heure actuelle par Transfermarkt à 130 M€ ! Le directeur sportif Max Eberl doit se frotter les mains de son achat, lui qui avait insisté pour recruter le Français. Le Bayern Munich est persuadé de tenir sa pépite offensive pour de nombreuses années à venir, et veut tout faire pour la conserver. Il sera difficile de le déloger cet été…