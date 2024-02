Real Madrid : le danger Mbappé qui plane au-dessus d’Endrick à Palmeiras

Des hauts et des bas. Tel est le résumé que l’on pourrait faire de la dernière campagne d’Endrick. Annoncé comme la nouvelle pépite du football brésilien, Endrick a vu le Real Madrid se jeter sur lui. Recruté par la Casa Blanca en échange de 60 millions d’euros (bonus compris) alors qu’il n’a que 17 ans, l’attaquant de Palmeiras a logiquement vu les médias le scruter de plus en plus près. Au point d’en arriver à des situations exagérées. Considéré comme une pépite en partance pour le Real Madrid, Endrick était fortement critiqué dès qu’il enchaînait plusieurs matches sans marquer. Une situation pesante pour le natif de Brasilia qui n’avait pas caché son inquiétude : «Parfois, je me demande pourquoi ils ont mis autant de médias sur moi ? Je n’ai rien demandé de tel. Il y a des situations qui dépassent les bornes. 'Ah, c’est le nouveau Pelé' mais personne ne sera Pelé, c’est le roi du football. On ne peut pas demander aux gens de ne pas parler de ma vie. J’ai toujours dit que j’aimerais avoir tous les Brésiliens près de moi, mais je comprends de plus en plus que ce n’est pas possible et qu’il y aura toujours des gens pour m’attaquer», avait-il expliqué en début d’année 2023.

La suite après cette publicité

Depuis de l’eau a coulé sous les ponts. Endrick ayant parfaitement conclu la saison dernière. Muet pendant de longs mois, le jeune brésilien avait inscrit six buts sur les huit dernières journées de championnat, faisant ainsi de lui le 2ème meilleur du club toutes compétitions confondues. Et sur le début de cette nouvelle saison, le futur joueur du Real Madrid doit encaisser la déception de la non-qualification du Brésil pour les Jeux Olympiques de Paris. De retour de sélection, il est déterminé à oublier ce traumatisme : «Nous allons l’accueillir, faire tous les tests. Une chose est ce qui se passe en sélection, une autre chose est ce qui se passe dans le groupe. Nous avons deux joueurs (Flaco et Rony), qui jouent très bien. Les choix sont toujours faits. compte tenu de ce qui est le mieux pour Palmeiras dans son ensemble», avait déclaré la semaine dernière, l’entraîneur brésilien, Abel Ferreira. Un statut qui se doit d’être rapidement consolidé pour (déjà) marquer des points dans l’esprit de Carlo Ancelotti car l’arrivée prochaine de Kylian Mbappé, comme nous vous le révélions en exclusivité dès le 7 janvier, pourrait bien apporter une nouvelle pression dans le quotidien du jeune Brésilien sur les prochains mois. Tous les projecteurs seront encore braqués sur le club de Palmeiras.

À lire

Le PSG reconnaît en privé que Mbappé a signé au Real Madrid

Plus le droit à l’erreur !

Vinicius, Rodrygo, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Joselu… Les lignes offensives du Real Madrid seront bien garnies la saison prochaine, alors qu’Endrick posera officiellement ses valises en Espagne, en juillet. Les derniers mois d’Endrick à Palmeiras seront décisifs. L’heure est arrivée d’envoyer le maximum de messages à l’Europe. A plus de 8 000 kilomètres de Madrid, Carlo Ancelotti observe chaque fait et geste de sa jeune pépite brésilienne afin de mieux comprendre à quel degré l’intégration d’Endrick au groupe professionnel et au football européen sera - ou non - difficile sur cette année 2024. Surtout si Abel Ferreira, l’entraîneur de Palmeiras, ne le confirme pas dans le onze titulaire de manière régulière. Actuellement, le poste d’Endrick est occupé par Flaco López. L’Argentin a été décisif lors de la saison 2024 avec quatre buts inscrits en six matches, ce qui rend difficile un éventuel passage sur le banc. En revanche, si Abel Ferreira ne veut pas changer son attaque, l’un des milieux de terrain de l’équipe pourrait perdre sa place (Aníbal Moreno, Zé Rafael et Richard Ríos), afin que le joyau brésilien puisse s’insérer dans sa ligne offensive.

La suite après cette publicité

Autre possibilité. Si Abel ne souhaite pas changer l’attaque et le milieu de terrain, l’un des trois défenseurs pourrait être retiré pour ouvrir une autre position sur la ligne offensive, ce qui entraînerait également un changement de dispositif pour l’équipe, passant du 3-5-2 à ne sorte de 4-3-3 avec des variantes. Mais l’entraîneur n’a aucune inquiétude pour son joueur : «La partie psychologique doit lui parler. Quand on va à une compétition où on a beaucoup d’attentes… C’est un joueur fort mentalement. Les joueurs du football brésilien sont habitués à ça, à être des idoles puis décimés par la presse», a encore précisé le coach portugais. Face au Corinthians, lors de la 9ème journée du championnat régional Paulista jouée cette nuit, le jeune attaquant brésilien a en tout cas plus que jamais répondu présent. Auteur de l’ouverture du score à la 43ème minute, il a vu sa passe décisive pour Marcos Rocha finalement annulée pour une position de hors-jeu. Comme un symbole, c’est avec la sortie d’Endrick à la 82ème pour une gêne musculaire à la cuisse, que Palmeiras s’est complètement écroulé, se faisant remonter au score sur les dix dernières minutes. Un match nu frustrant (2-2) qui aura néanmoins permis à Endrick de montrer toute sa maturité, son leadership et son importance chez le Verdão.