C’était le choc de cette 12e journée de Premier League. Leader du championnat avec six points d’avance sur Manchester City, troisième avant le coup d’envoi, Arsenal recevait les Skyblues à l’Emirates Stadium ce dimanche. Les hommes de Mikel Arteta, champions d’Angleterre en titre, restaient sur deux matches nuls face à Newcastle (2-2) et au Borussia Dortmund (1-1), tandis que les Mancuniens traversaient une période bien plus compliquée. Après sept victoires consécutives pour démarrer leur championnat, les hommes d’Enzo Maresca restaient sur quatre rencontres sans victoire en Premier League. Pour ce déplacement à Londres, le technicien italien avait également décidé de se passer de Rayan Cherki, sanctionné pour son manque d’implication à l’entraînement. Ayyoub Bouaddi était en revanche titularisé dans l’entrejeu aux côtés d’Elliot Anderson et Enzo Fernández, derrière un trio offensif composé d’Iliman Ndiaye, Erling Haaland et Jérémy Doku.

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Et le ton était rapidement donné dans cette rencontre particulièrement engagée. Dès les premières minutes, les deux équipes se livraient une grosse bataille dans l’entrejeu, avec beaucoup d’intensité dans les duels. Arsenal pensait même ouvrir le score par l’intermédiaire de Kai Havertz, finalement privé de son but pour une position de hors-jeu de Christos Tzolis (9e). Après avoir subi la domination londonienne en début de rencontre, Manchester City montait progressivement en puissance, notamment grâce à l’excellent travail du trio Bouaddi-Anderson-Fernandez au milieu de terrain. Les Skyblues étaient récompensés par Erling Haaland, parfaitement servi par un excellent service de Josko Gvardiol (0-1, 34e). Mais la réaction des Gunners ne se faisait pas attendre. Au terme d’une belle action collective, Mikel Merino remettait de la tête pour Kai Havertz, qui trompait Gianluigi Donnarumma à bout portant (1-1, 39e).

Ayyoub Bouaddi régale, Arsenal ne lâche rien

Au retour des vestiaires, Manchester City reprenait rapidement les commandes grâce à un Ayyoub Bouaddi absolument remarquable. Le milieu de terrain marocain récupérait le ballon dans les pieds de Martin Ødegaard, résistait à plusieurs adversaires avant de se projeter vers la surface londonienne et de servir Enzo Fernández dans le bon tempo. L’Argentin concluait d’un superbe extérieur du pied (1-2, 47e). Au-delà de cette passe décisive, l’ancien Lillois réalisait une prestation XXL, aussi bien dans son activité à la récupération que dans sa capacité à ressortir proprement les ballons sous pression. À ses côtés, Elliot Anderson livrait également une grosse prestation. Mais les Gunners, toujours aussi redoutables dans le combat, ne renonçaient pas. Entré en jeu, Viktor Gyökeres trouvait notamment le poteau de Donnarumma de la tête (63e), tandis que le portier italien s’illustrait devant Bruno Guimarães (78e).

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À force de pousser, Arsenal finissait par trouver la faille. Sur un corner d’Eberechi Eze, Gianluigi Donnarumma manquait complètement sa sortie aérienne, permettant à Timber d’égaliser (2-2, 83e). Une nouvelle erreur coûteuse pour le portier italien, même si les conditions de cette sortie ratée méritent également d’être soulignées. L’ancien gardien du PSG recevait en effet un coup de coude de Gabriel Magalhães au niveau de la nuque sur cette action, un geste finalement non sanctionné après intervention de la VAR, qui vérifiait plutôt une éventuelle main de Timber. Une décision étonnante. De quoi alimenter les débats. En toute fin de rencontre, sur une dernière occasion de City, Gvardiol voyait sa tête être repoussée à bout portant par une main de Gyokeres. Après visionnage du VAR, nouvelle décision surprenante puisque l’arbitre ne sifflait pas un penalty évident tant la main du Suédois paraissait grossière et enlevait surtout un but assuré à City. Manchester City pourra nourrir de sérieux regrets au regard des circonstances de la fin de match. Arsenal conserve ainsi ses six points d’avance sur les Skyblues, qui enchaînent un cinquième match sans victoire en championnat.