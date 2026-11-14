Medhi Benatia : « Chaque année, c’est comme ça. C’est l’OM depuis des années ! »

L’aventure de Medhi Benatia à l’OM est maintenant derrière lui. Conseiller, puis directeur sportif, la mission de l’ancien international marocain aura duré deux ans et demi. Il a connu des joies, de la fierté d’avoir réussi à qualifier son club de cœur en Ligue des Champions et d’avoir constitué un bel effectif en ramenant un entraîneur de renom, mais aussi beaucoup de frustrations. Celles d’échouer à nouveau à se hisser en C1 pour la seconde année de suite « à deux points, ce que personne n’a fait depuis 14 ans à Marseille », de ne pas avoir réussi à insuffler la valeur travail à un groupe de joueurs de qualité, de devoir sortir Adrien Rabiot « son meilleur joueur » du projet après le premier match de la saison à Rennes et surtout des vérités cachées par Pablo Longoria sur la réalité économique du club. Il s’en est longuement expliqué dans un entretien d’une heure et demie sur Canal+ avec le journaliste Bertrand Latour.

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« Je comprends la frustration des gens. Ils nous ont donné beaucoup d’amour. Ils ont été patients. Ils ont cru en ce projet-là. C’est ça qui fait mal aujourd’hui aux Marseillais. Malheureusement, ça a pété en janvier quand le coach s’en va, le bordel etc », résume-t-il. Ce « bordel » de la saison passée intervient après une succession d’événements. L’OM était pourtant bien au classement et avait toujours la qualification pour le top 24 de Ligue des Champions en ligne de mire. Il y a eu cette défaite contre Nantes au Vélodrome (0-2) que les Phocéens finissent à neuf, puis la terrible déception quatre jours plus tard de la défaite aux tirs au but face au PSG au Trophée des Champions (2-2, 4-1 t.a.b.), alors que l’OM menait à la dernière seconde. Trois semaines après, c’est l’improbable élimination de la C1 à Bruges (3-0) à cause d’un but du gardien de Benfica, Trubin, là aussi dans les ultimes instants.

« Moi, Longoria m’a menti »

Dans la foulée, Marseille revient frustré du PFC, rejoint à 2-2 après avoir mené 2-0, et prend surtout une volée au Parc des Princes début février (5-0). Roberto De Zerbi s’en va. Entre-temps, avant le Trophée des Champions au Koweït, Benatia tient une réunion avec Pablo Longoria, son président, et Frank McCourt, l’actionnaire et propriétaire du club. Il apprend, stupéfait, qu’il n’y a plus d’argent en caisse. « Le propriétaire le voit dans mes yeux que je ne comprends pas. Le coach non plus ne comprend pas. Il pensait qu’au mois de janvier, on aurait 30 M€ pour recruter un top mec devant. Je lui dis : "Coach, tu n’as pas compris. Il faut qu’on rentre 35 M€ et il n’y a personne. Il va falloir qu’on fasse des coups malins." "Quoi ? Mais ce n’est pas ce qu’on m’a dit." "Non, moi non plus." Moi, Longoria m’a menti. Bien sûr qu’il m’a menti (il répète encore). » L’ancien directeur sportif estime que dès le départ de sa mission, son président lui a caché l’essentiel de la situation.

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« Quand j’arrive en novembre 2023, on a 12 mecs qui partent à la CAN. On n’a même pas 11 joueurs à mettre sur le terrain pour aller faire un match à Thionville. Je dis : "On fait comment, Pablo ?" "On va recruter, t’inquiète pas." Une fois que j’arrive, je comprends qu’il n’y a pas d’oseille et tu vas chercher Ulisses Garcia, Merlin, parce que tu vends Lodi… JE (il appuie) vends Lodi 23 M€ en Arabie saoudite avec sa pubalgie ! Et Moumbagna… Je ne me suis pas réveillé un jour en me disant : "Je vais avoir une équipe de fou." On prend Jean Onana en prêt, heureusement Besiktas nous a fait gratuit le prêt. On n’a rien payé. » Il revient aussi sur ce mercato d’hiver 2026, quelques jours avant cette fameuse réunion du Koweït où il a compris que rien ne tournait rond. C’est dans l’avion du retour qu’il a décidé de s’en aller, en colère d’avoir été le dindon de la farce depuis le début. Pour lui, McCourt a également été floué par cette gestion et le paye au prix fort aujourd’hui. L’Américain n’a pas été assez vigilant.

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« À l’OM, il y a toujours eu de gros salaires »

« À Miami en juin (2025), il a dit : "Je suis derrière, je continue d’investir pour aller en C1. Par contre, il faudra prévoir une vente avant le 30 juin - entre guillemets, Leo Balerdi - combien tu penses que ça peut rapporter ?" "Un défenseur de son envergure, si on fait la Ligue des Champions, entre 30 et 35." L’été, je ramène une offre à 25+5 de Leverkusen. Leo n’a pas voulu y aller. "J’ai la Coupe du Monde qui arrive, l’Allemagne ça ne me plaît pas. Je préfère réfléchir." Il se pète le mollet, pas de Coupe du Monde, rembobine Benatia. Tu fais Angel Gomes gratuit, enfin, libre, les joueurs ne sont pas gratuits. On fait Aubameyang, libre. Medina, on nous dit qu’il faut faire un prêt comme ça, cette année, ce n’est que 2 M€. Chaque année, c’est comme ça. C’est l’OM depuis des années ! Ça ne va pas ? Mais tu me dis ça à moi, je ne suis pas gestionnaire moi ! Je fais du foot, moi ! Quand j’arrive, la masse salariale est déjà encadrée par la DNCG. C’est l’histoire, c’est comme ça. »

De son avis, ces problèmes ne datent pas de la période Longoria. C’est un souci structurel de l’OM, qui a tout le temps grassement payé ses joueurs. « Depuis des années, Marseille a la 2e plus grosse masse salariale de Ligue 1. Ils n’ont pas attendu Medhi Benatia pour ça. J’ai un président au-dessus de moi, il y a un directeur général, un directeur des finances, il y a le board, les Américains, que je ne connais même pas en arrivant. Si tu écoutes l’entraîneur, il veut Raphinha, et c’est normal. » La période n’est pourtant pas au train de vie dispendieux après la crise des droits TV, la fin des aides au Covid. « Il y en a qui disent : "C’est la période Eyraud, d’autres disent Longoria." J’ai fait que deux ans et demi. À l’OM, il y a toujours eu de gros salaires. Le joueur ne vient pas à l’OM s’il n’y a pas un gros salaire, je te le dis. Il te parle de la sécurité, du home-jacking. Mais tu crois qu’à Londres, tu es plus en sécurité qu’à Marseille ? Les gros salaires ont toujours existé à Marseille. »

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« Si tu savais le nombre de messages que j’ai reçus à la fin du mercato (d’été 2025) »

Grâce à son réseau, Benatia a tenté néanmoins de multiplier les venues de très bons éléments en essayant de réduire les coûts et cite les exemples. « Pavard ? On payait 35 % du salaire qu’il avait à l’Inter. Trois mois avant, il jouait une finale de Ligue des Champions. Højbjerg ? Il prend 3,5 M€ (à l’année) à Tottenham, tu crois que tu vas le payer combien ? » Et de pester sur le monde du football, hypocrite à souhait au terme de l’été 2025 après un mercato très encourageant sur le papier. « Si tu savais le nombre de messages (de félicitations) que j’ai reçus à la fin du mercato. Le foot, c’est extraordinaire. Il y a des mecs qui ne se trompent jamais. "Medhi, quel mercato tu as fait ! Tu as ramené Aguerd, Pavard. Aubameyang, j’y crois, il va mettre ses 15 buts. Paris n’a qu’à bien se tenir". "Calme, Paris vient de prendre la coupe d’Europe. Nous, on est là, on va essayer de titiller là-haut et ça se passera bien" », poursuit-il avant de dresser un bilan assez terrible de la saison passée entre désillusions sportives, affectives et cette forme de trahison qui pointera le bout de son nez quelques mois plus tard.

« Tu commences l’année en perdant Rabiot. Tu gagnes contre le PSG à domicile. On fait un super match à Madrid. Main, pas main de Medina… Un petit vol ça aussi. (…) Puis il y a l’enchaînement Sporting, Lens, la main de Pavard, il est un peu moins bien, mais il n’est pas le seul. Aguerd se blesse en fin d’année. Quand tu finis ce mercato, les gens te disent que c’est magnifique. Moi, mon rôle est de faire une équipe compétitive. Il va falloir aussi regarder les jeunes qu’on peut valoriser. Robinio Vaz, tu le prends à 200 000 € et le revends 25 M€. Bakola, tu le vends à 12 M€. Depuis Samir Nasri, ils n’avaient pas pris un euro sur un jeune ! Bouba Kamara est parti gratuit, Maxime Lopez, il part pour pas grand-chose. On a essayé de faire des choses, mais on s’est planté, on ne s’est pas qualifié. Mais j’y suis pour rien s’il n’y a plus rien. » Et de conclure sur un dernier tacle à l’adresse de son ancien président. « Que je le cite ou pas (Longoria), je n’en pense pas moins. À ce moment-là, je comprends qu’on me prend pour un con. Je ne peux pas travailler 22h par jour sans qu’on me dise les vraies choses. » Souvent accusé par Benatia, Longoria ne s’est encore jamais exprimé.