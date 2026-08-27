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Paris FC : Tuomas Ollila quitte le club et rejoint Guingamp

Par Sasha Nahon
1 min.
Le Paris FC entame sa deuxième année consécutive en Ligue 1. @Maxppp

Le Paris FC a officialisé le départ de Tuomas Ollila, transféré à Guingamp pour une saison, plus une en option. Le latéral gauche de 26 ans quitte ainsi le club francilien après trois ans et 47 rencontres disputées sous ses couleurs. Premier joueur scandinave de l’histoire du Paris FC, le Finlandais avait vu son temps de jeu diminuer la saison dernière, avec seulement dix apparitions en Ligue 1. « Le Paris FC remercie chaleureusement Tuomas pour son engagement tout au long de son aventure au club et lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière », a écrit le club pour annoncer son transfert.

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Ollila était arrivé à Paris en 2023 en provenance du HJK Helsinki pour environ 400 000 euros. Le défenseur avait accompagné la progression du Paris FC avant de découvrir la Ligue 1 la saison dernière. Désormais moins utilisé, il va chercher davantage de temps de jeu à Guingamp et poursuivre sa carrière en France. Le montant de son transfert n’a pas été communiqué.

Pub. le - MAJ le
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