Le groupe de l’OL avec Hateboer contre Strasbourg

Après deux défaites de rang en Ligue 1, l’OL va chercher à renouer avec le succès en championnat ce dimanche. Opposés à Strasbourg à domicile (20h45), les Gones devront s’appuyer sur leur succès à la maison face à Bâle (2-0) en Ligue Europa ce jeudi pour battre des Alsaciens difficiles à manœuvrer cette saison dans l’élite.

Pour la rencontre face à l’escouade de Liam Rosenior, Paulo Fonseca pourra compter sur la première apparition d’Hans Hateboer avec Lyon. Recruté il y a quelques jours en tant que joker en provenance de Rennes, le Néerlandais figure pour la première fois dans le groupe des Gones. Un groupe au complet mais sans les deux jeunes attaquants Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez.