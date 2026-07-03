Le Havre : les premières annonces mercato de Demba Ba

Après trois années riches du côté de Dunkerque, Demba Ba s’est offert un nouveau challenge en rejoignant Le Havre, où il arrive pour succéder à Mathieu Bodmer, parti à Caen. L’ancien international sénégalais a pris la parole publiquement pour la première fois depuis sa nomination, et il a notamment évoqué les plans du club sur le mercato cet été. Comme l’an passé, le HAC devra se serrer la ceinture financièrement.

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«S’il y a des pistes avancées ? Quelques-unes, oui, confie l’ancien joueur de Newcastle dans des propos rapportés par L’Équipe. Des départs ont été très importants (Arouna Sangante à Séville, Issa Soumaré à Rennes…). Des joueurs reviennent de prêt, on va les voir sur la présaison car il y a du potentiel. En tout cas, c’est sûr qu’il y aura des arrivées. La défense, c’est sans doute le poste où, en termes de profondeur, il y a le moins de joueurs. On va travailler pour le combler.» Concernant la rumeur Ugo Raghouber, milieu prometteur de… Dunkerque, Demba Ba s’est montré peu optimiste. «C’est un joueur exceptionnel qui travaille dans un club sain. Mais je doute qu’on ait les finances.» Voir des joueurs de L2 ou de L3 débarquer n’est pas non plus impossible, a-t-il indiqué.