Arsenal écrase Manchester City et remporte le Community Shield

Le Community Shield lançait officiellement la nouvelle saison anglaise ce dimanche avec une affiche entre Arsenal, champion d’Angleterre, et Manchester City, vainqueur de la FA Cup. Une rencontre qui marquait surtout le début d’une nouvelle ère chez les Citizens, désormais entraînés par Enzo Maresca après le départ de Pep Guardiola. Et l’ancien technicien de Chelsea devait composer avec un effectif largement remanié après les départs de Nathan Aké, Bernardo Silva, John Stones, Manuel Akanji et James Trafford, tandis que Rodri, annoncé sur le départ et blessé, était également absent. Recruté à Nottingham Forest pour 135 millions d’euros, Elliot Anderson débutait ainsi au milieu. Arsenal avait également connu quelques changements durant l’été avec les départs de Leandro Trossard et Christian Norgaard, mais surtout les arrivées de Christos Tzolis et Bruno Guimarães, tous les deux titulaires au coup d’envoi.

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Et il ne fallait que 23 secondes aux Gunners pour faire exploser le Principality Stadium. Sans avoir touché le ballon, Manchester City voyait Myles Lewis-Skelly trouver Riccardo Calafiori dans l’intervalle. Monté aux avant-postes, l’Italien ajustait Gianluigi Donnarumma pour ouvrir le score (1-0). Complètement désorganisés, les Citizens monopolisaient ensuite le ballon sans parvenir à créer du danger. Phil Foden obligeait tout de même David Raya à intervenir sur leur première frappe (20e), avant qu’Arsenal ne frappe une deuxième fois. Après un centre de Martin Ødegaard, Tzolis remettait le ballon de la tête dans l’axe pour Kai Havertz, qui n’avait plus qu’à conclure (2-0). Erling Haaland tentait bien sa chance sans trouver le cadre (35e), alors qu’Ødegaard passait tout près d’enfoncer City juste avant la pause, mais Gvardiol sauvait sa tentative sur la ligne (45e). Après 45 minutes, le constat était déjà inquiétant pour les Skyblues, trop statiques et incapables de mettre Arsenal sous pression.

Manchester City totalement dépassé

Enzo Maresca réagissait dès la reprise en lançant Jack Grealish à la place de Jérémy Doku, tandis que Declan Rice remplaçait Bruno Guimarães côté londonien. Mais le scénario empirait presque immédiatement pour City. À la réception d’un centre de Tzolis, Ødegaard éliminait Donnarumma d’une feinte avant de terminer dans le but vide (3-0, 48e). Maresca poursuivait alors ses changements en faisant notamment entrer Marc Guéhi et Omar Marmoush, ce dernier remplaçant un Haaland très discret (52e). Cela ne changeait pas réellement la physionomie d’une rencontre largement maîtrisée par Arsenal. Gvardiol plaçait une tête au-dessus sur un centre de Grealish (58e), puis Rayan Cherki obligeait Raya à réaliser une belle parade sur une frappe à l’entrée de la surface (72e). Malgré davantage de possession dans les vingt dernières minutes, City manquait toujours de mouvement et se montrait trop brouillon pour réellement déstabiliser le bloc londonien.

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Mikel Arteta pouvait de son côté faire tourner avec les entrées de Bukayo Saka, Piero Hincapié, Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi ou encore Eberechi Eze. Saka était même tout proche d’inscrire un quatrième but sur un centre d’Hincapié, mais sa frappe passait juste au-dessus (79e). Dans la foulée, Antoine Semenyo trouvait encore un Raya vigilant. Arsenal gérait ensuite tranquillement son avantage pour s’offrir un 18e Community Shield et envoyer un premier message avant de défendre son titre de champion d’Angleterre. Solides défensivement malgré certaines absences, agressifs dans les duels et déjà très propres collectivement, les Gunners ont affiché un visage particulièrement convaincant. À l’inverse, la première d’Enzo Maresca a mis en lumière les nombreux réglages encore nécessaires à Manchester City, au point de voir certains de ses supporters quitter les tribunes avant le coup de sifflet final. Les deux équipes vont désormais se tourner vers la Premier League, avec la réception de Coventry vendredi à 21h pour Arsenal et celle de Bournemouth dimanche à 15h pour Manchester City.