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Ligue des Champions

PSG : le joli message de Dembélé à Kvaratskhelia

Par Valentin Feuillette
1 min.

Ousmane Dembélé a tenu à apporter son soutien à Khvicha Kvaratskhelia. Touché par la grave blessure de son coéquipier au Paris Saint-Germain, l’international français a publié un message en story Instagram pour lui témoigner son affection. « Reste fort Kvara », a simplement écrit le Ballon d’Or 2025, dans un message de solidarité adressé à l’ailier géorgien.

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Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Kvaratskhelia s’apprête à entamer une longue période de convalescence. Un coup dur pour le PSG, qui perd l’un de ses éléments offensifs majeurs, mais aussi pour le joueur de 25 ans, déterminé à revenir plus fort. Après le message de soutien du Napoli, son ancien club, celui de Dembélé illustre également la solidarité qui entoure le Géorgien dans cette épreuve.

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