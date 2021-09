Equipe de France : Didier Deschamps assume les choix forts Olivier Giroud et Steve Mandanda

La suite après cette publicité

L'annonce de la liste de l'équipe de France reste toujours un moment très attendu par les observateurs. Ce jeudi, à 14 heures, Didier Deschamps dévoilait sa liste des joueurs retenus pour le Final Four de la Ligue des Nations. Les Bleus affronteront la Belgique en demi-finale le 7 octobre à Turin puis disputeront la finale ou le match pour la troisième place le 10 octobre prochain. Si les absences de N'Golo Kanté (positif au Covid-19) et Kingsley Coman étaient d'ores et déjà actées, des doutes subsistaient encore sur la présence de certains joueurs convoqués lors du dernier rassemblement en septembre comme Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Moussa Diaby ou encore Jordan Veretout.

Le sélectionneur national a finalement décidé de compter à nouveau sur les intéressés pour cette phase finale de Ligue des Nations. Avec une mention spéciale pour Aurélien Tchouaméni, très convaincant pour ses premiers pas sous le maillot bleu. « Il est jeune mais dégage de l'assurance, il a un gros volume de jeu et n'a pas été impacté émotionnellement par sa première sélection. Il a un potentiel et un avenir international devant lui. Il a beaucoup de personnalité, ce qu'il fait sur le terrain est très intéressant, » décrypte l'ancien entraîneur de l'AS Monaco. Ce dernier s'est également penché sur les convocations de Mattéo Guendouzi et Benoît Costil. Pour le premier cité, sa présence dans le groupe France ne souffre d'aucune contestation à en croire Didier Deschamps.

Didier Deschamps encense Mattéo Guendouzi

Ses performances avec l'OM ont achevé de convaincre le sélectionneur national de lui offrir sa chance. « Il est déjà venu avec nous, là, il est épanoui, il a un temps de jeu important, il a confiance en lui. Il a confirmé au-delà de son volume de jeu et de son agressivité une qualité technique importante. Il amène beaucoup de fraîcheur, c'est important. Même si, par moments, j'ai pu être conservateur en privilégiant certains joueurs qui avaient un statut, c'est toujours bien d'oxygéner le groupe. » En ce qui concerne Costil, la situation demeure un peu plus complexe puisque le portier girondin « profite » en quelque sorte de l'absence de Steve Mandanda dans la liste. « On peut penser à beaucoup de choses. Benoît est venu plusieurs fois, il a l'habitude de l'équipe de France, avec un rôle spécifique. Il est là par rapport à ce qu'il réalise à Bordeaux. Même pour le poste de numéro trois, cela serait un manque de respect de prendre quelqu'un qui n'est pas performant en club. »

Autre sujet brûlant qui a animé les échanges avec les médias : les absents. Cela n'a échappé à personne, Olivier Giroud et Eduardo Camavinga ne figurent pas parmi les heureux élus. Interrogé sur ces absences, Didier Deschamps s'est montré peu loquace sur le cas Giroud, et plus expansif sur celui de l'ancien Rennais. « Je n'ai pas à vous expliquer. Je fais des choix sportifs par rapport aux joueurs qui étaient là au dernier rassemblement qui ont donné satisfaction. Je reste sur cette position là. (...) Eduardo sort d’une période difficile, compliqué pour lui. Le fait qu’il soit arrivé au Real où il a fait des entrées en cours de match montre qu’il est sur la bonne voie par rapport à ce qu’il a fait avec nous. Il fait partie des joueurs qui sont censés jouer un rôle avec l’équipe de France A, » a ainsi commenté le technicien tricolore. Ces choix seront-ils couronnés de succès ? Réponse le 7 octobre à Turin face à la Belgique...