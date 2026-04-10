Ligue 1 : ça sent mauvais pour le contrat avec McDonald’s

En signant un contrat de naming juteux avec McDonald’s en 2024, la LFP a réalisé une très belle opération. La chaîne de restauration rapide a succédé à Uber Eats pour accoler son nom à celui de la Ligue 1 pour un montant annuel de 30 millions d’euros, sur trois ans.

La suite après cette publicité

Mais à en croire le journal L’Équipe, prolonger ce contrat aux conditions actuelles s’annonce particulièrement compliqué. Les premiers échos ne seraient pas «forcément très engageants», alors que le contrat expirera à la fin de la saison prochaine. Le patron de la LFP, Vincent Labrune, va devoir prendre ce dossier à bras-le-corps même s’il ignore encore jusqu’à quand s’étirera sa mission (la réforme de gouvernance est censée précipiter son départ).