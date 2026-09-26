Bayern : une légende du club lâche une énorme déclaration sur Michael Olise

Michael Olise réalise un début de saison spectaculaire avec le Bayern Munich. Avec déjà huit buts et trois passes décisives en sept rencontres toutes compétitions confondues, le Français s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’équipe bavaroise aux côtés de Harry Kane. Une forme qu’il a également confirmée avec les Bleus, puisqu’il a délivré la passe décisive à Kylian Mbappé lors de la victoire contre la Turquie (0-1). Forcément, alors qu’Olise continue à prendre de l’ampleur à l’approche du Ballon d’Or 2026, son avenir fait davantage parler, lui qui est lié au Bayern jusqu’en 2029.

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Interrogé par Abendzeitung, Karl-Heinz Rummenigge a justement été invité à évoquer la situation du Français, notamment sa discrétion dans les médias et les enjeux liés à son avenir. L’ancien dirigeant bavarois s’est montré particulièrement élogieux : « je préfère nettement qu’un joueur donne le meilleur de lui-même dans son métier – en l’occurrence sur le terrain – plutôt que lors d’interviews. À mon sens, certains médias en ont fait toute une campagne. Je ne pense pas qu’il soit contractuellement tenu de donner des interviews détaillées. » Avant d’ajouter sur son importance au Bayern : « Olise est encore sous contrat jusqu’en 2029. Il faudra à un moment donné discuter avec lui et lui faire une offre en conséquence. Il est exceptionnel à son poste. Il y a deux joueurs de haut niveau à ce poste : lui et Lamine Yamal. Le jeu d’Olise est même encore plus abouti pour le moment. D’ailleurs, Olise et Harry sont les stars préférées de ma famille. Tous mes petits-enfants portent des maillots d’Olise ou de Kane. »