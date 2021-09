Manchester United veut mettre 7 joueurs à la porte cet hiver

La suite après cette publicité

Drôle d'ambiance chez les Red Devils. Sur le terrain, ça se passe plutôt bien, avec trois victoires et un nul en quatre journées de Premier League, en attendant l'affrontement du week-end face à West Ham à 15h. Le retour de Cristiano Ronaldo a aussi apporté énormément de joie aux supporters, même si cette défaite face aux Young Boys en Ligue des Champions est mal passée. Mais tout n'est pas rose, puisque des tensions existent, principalement en dehors du terrain, à l'image des sorties médiatiques musclées entre Solskjær et Rio Ferdinand, ou de la crise entre les fans et la direction.

Et même si sportivement ça se passe plutôt bien donc, les Red Devils veulent quand même faire du ménage dans leur effectif. Surtout, pour libérer des fonds et pouvoir recruter encore plus dans les prochains mois. Sept joueurs devraient donc être vendus dès le mercato hivernal selon The Sun.

De bonnes affaires à saisir !

Du très beau monde qui plus est, puisque Jesse Lingard, excellent avec West Ham en deuxième partie de saison dernière, est ainsi sur la liste des transferts. C'est aussi le cas de joueurs comme Donny van de Beek ou Anthony Martial, qui ne sont plus à présenter. Enfin, Phil Jones, Eric Bailly, Diogo Dalot et Alex Telles complètent cette liste qui devrait permettre aux Mancuniens de récolter un joli montant.

Des discussions avec les joueurs et leurs entourages auront lieu dans les prochaines semaines. D'autres joueurs, dont les noms ne sont pas cités mais le média évoque surtout des jeunes pousses, seront eux placés sur la lite des prêts. Il y aura donc de bonnes affaires à réaliser du côté d'Old Trafford dès le mois de janvier...