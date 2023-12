OL : les premiers mots de David Friio

Nommé officiellement directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, David Friio a répondu aux premières questions en qualité de nouveau dirigeant des Gones, dévoilant ainsi les coulisses de son arrivée dans le Rhône : «Les discussions que j’ai eues avec John Textor m’ont convaincu. Il ne faut pas oublier que l’OL est un très grand club. Même si actuellement la situation est difficile, nous sommes convaincus que l’organisation mise en place vont permettre au club de sortir le club de cette mauvaise passe. La priorité est de prendre des points. On a mis un intérimaire en place alors qu’il nous reste cinq matches avant la fin de l’année. On réévaluera les choses après chaque match et je ne peux pas empêcher la spéculation. On mettra les choses en place avec un vrai process», a déclaré le nouveau directeur sportif de l’OL.

Le premier grand chantier pour Friio sera de trouver le successeur de Fabio Grosso, officiellement mis à pied du banc des Gones : «Je suis alerte sur la situation. Sampaoli, Tudor, Genesio et Still ? Ce sont quatre grands noms et quatre grands entraîneurs. Mais ma priorité absolue est le match de Lens, le reste viendra en son temps. Pierre Sage contre Marseille ? Il y a de grandes chances. On est sur du très court terme. Pierre a eu 48h pour préparer ce match. On peut imaginer qu’il sera là contre Marseille. Le projet pour l’OL est de prendre des points. Il faut se relever, apprendre à marcher puis à courir. On fera les choses étape par étape. Juninho ? Pour l’instant, ce n’est pas confirmé. Je sais que John (Textor ndlr) est en contact avec lui pour tout finaliser», a-t-il expliqué.