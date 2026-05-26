Lille a lâché 10 M€ pour un autre talent brésilien

Lille a visiblement fait du Brésil l’un de ses terrains de chasse préférés pour le prochain mercato. Après s’être positionnés sur l’attaquant du Grêmio, Gabriel Mec (18 ans, également annoncé dans le viseur du PSG), les Dogues ont coché un autre jeune Brésilien prometteur. Globoesporte révèle qu’il s’agit de Ryan Roberto (18 ans).

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Le Shakhtar Donetsk, le CSKA Moscou sont également intéressés, mais le média brésilien assure que les Nordistes ont ouvert les négociations avec une offre de 10 M€. Pas suffisant pour convaincre le Mengão. Globo ajoute que le joueur ne devrait pas bouger cet été, mais qu’il ne prolongera pas non plus. Résultat : ses agents espèrent négocier avec les courtisans de l’attaquant un futur transfert gratuit, à partir de l’automne prochain.