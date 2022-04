Everton-Manchester United : les compositions officielles

Match important entre deux équipes en souffrance cet après-midi à 13h30, avec l'affiche entre Everton et Manchester United (un match à suivre en direct commenté). Les Toffees, qui restent sur 10 défaites lors des 12 dernières journées de Premier League (pour 2 victoires), sont 17es, un point devant Burnley et la zone rouge. De leur côté, les Red Devils n'ont gagné qu'un seul de leurs 4 derniers matches (2 nuls, 1 défaite) et sont 7e, hors des places européennes.

Pour cette affiche, Franck Lampard effectue 4 changements par rapport à la défaite contre Burnley (2-3) mercredi. Coleman, Keane, Allan et Delph sont dans le XI, Kenny, Branthwaite, Doucouré et Holgate en sortent. Côté Manchester, Ronaldo est en pointe devant Bruno Fernandes, Sancho et Rashford. Matic est titulaire au milieu, Pogba sur le banc.

Les compositions

Everton : Pickford - Coleman (cap.), Godfrey, Keane, Mykolenko - Allan, Delph, Iwobi - Gordon, Calvert-Lewin, Richarlison

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire (cap.), Telles - Fred, Matic - Rashford, Bruno Fernandes, Sancho - Ronaldo