Leeds : grosse offre de West Ham pour Kalvin Phillips

Selon The Sun, West Ham a fait une grosse offre de transfert d’environ 60 millions d’euros pour le milieu de Leeds Kalvin Phillips. Les Hammers souhaiteraient recruter l’Anglais de 26 ans pour pouvoir l’aligner au milieu du terrain au côté de son partenaire en sélection Declan Rice. David Moyes et ses hommes qui sont actuellement 5e de Premier League, ont reçu des fonds pour pouvoir se renforcer cet hiver et tenter de terminer dans le top 4 à la fin de la saison.

Sous contrat avec Leeds United, jusqu’en juin 2024, le milieu anglais serait une recrue de choix pour essayer d’atteindre cet objectif. Formé à Leeds, Phillips a connu la montée avec le club en 2020 et a été lancé en Premier League par Marcelo Bielsa la saison passée. Il a disputé 226 matchs sous le maillot des Paons depuis le début de sa carrière.