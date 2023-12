La sensation Girona peut-elle vraiment gagner la Liga ?

Oui, Girona peut aller au bout

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. 16 journées, 13 victoires, 2 nuls et une défaite. Voici le bilan exceptionnel du club catalan jusqu’à présent en Espagne. Avec 41 points au compteur, Girona est devenue la première équipe des cinq grands championnats à passer la barre des 40 points en 2023-2024. C’est aussi la meilleure attaque de la Liga, avec une moyenne de 2,4 buts inscrits par rencontre. Autre statistique intéressante qui circule en Espagne en ce moment : les dernières équipes ayant eu autant de points après 16 journées de championnat sur les 10 dernières éditions de la Liga ont toutes terminé championnes, à savoir le Barça la saison dernière, sur la saison 2017/2018, et l’Atlético 2020/2021.

La force de Girona ne dépend pas de quelques individualités qui pourraient être en train de surperformer. Certes, il y a des joueurs qui vont logiquement, par moments, baisser le rythme, mais la force de l’écurie catalane, c’est son jeu collectif. Même lorsque des joueurs moins habituels ou moins bons que les titulaires jouent, l’équipe ne baisse pas le niveau, puisqu’elle base sa force et sa réussite sur une animation offensive très bien huilée. Lorsque les phases de méforme ou les blessures arriveront, Girona devrait continuer de prendre des points régulièrement grâce à son style de jeu et son collectif.

Autre point fort de la formation entraînée par Michel cette saison : sa force mentale. Dans bon nombre de rencontres, Girona a été mené au score, et a réussi à revenir pour s’imposer. Parfois, de façon spectaculaire. C’est une équipe très forte sur le plan mental, qui ne baisse jamais les bras et qui a toujours des ressources pour être compétitive même lorsqu’elle est menée d’un ou plusieurs buts. Cette saison, le club catalan affiche ainsi six victoires après avoir été derrière au tableau d’affichage sur ses treize succès, le record en Liga. Preuve que c’est costaud techniquement, collectivement, et aussi mentalement. Ce qui sera décisif à l’approche des gros rendez-vous des dernières journées…

Non, Girona s’effondrera

Même si l’effectif comporte de belles individualités comme Aleix Garcia ou Savio, et que l’équipe est effectivement très bien rodée, Girona est loin de pouvoir s’asseoir à la table de clubs comme le Barça, le Real Madrid ou l’Atlético de Madrid si on parle de talent et de profondeur d’effectif. Et on le sait, dans les moments compliqués, ce sont les grands joueurs qui répondent présent. Surtout lorsque les autres équipes auront commencé à trouver des solutions pour faire déjouer l’équipe. Quels joueurs seront alors capables d’un exploit individuel ou d’un coup d’éclat venu d’ailleurs lorsque l’équipe ne va pas bien ? On peut aussi signaler quelques pépins, en défense notamment où les Catalans ont affiché, par moments, des lacunes. Girona est d’ailleurs la deuxième pire défense du top 10 de la Liga avec 20 buts encaissés, là où le Real Madrid et l’Atlético n’en ont encaissé que 10 et 14.

Il y a un autre point qui donne encore plus de mérite à la saison de Girona : ses rivaux pour le titre sont sur un très bon rythme de croisière. Clairement, l’équipe catalane n’est pas leader à cause de la faiblesse des autres cadors. Mais le fait que les autres grosses écuries de Liga carburent n’est pas forcément quelque chose de positif en vue de la lutte pour le trophée de Liga. Le Real Madrid, deux points derrière, tourne ainsi à 2,4 points par match, un rythme de champion également, alors que l’Atlético est à 2,26 points par match de moyenne, des chiffres qui peuvent aussi être ceux d’un champion. Même le Barça est au-dessus des 2 points par match. Ce qui veut dire que Girona n’aura pas vraiment le droit à l’erreur, et que la moindre contre-performance peut permettre aux autres gros clubs ibériques de prendre les devants, et même le large.

Même si Girona a affiché une certaine force mentale comme expliqué plus haut, il n’y a que très peu de joueurs habitués aux joutes décisives pour des titres dans l’effectif. Daley Blind et Eric Garcia sont les seuls joueurs qui ont déjà joué un minimum dans des clubs de haut de tableau habitués à glaner des trophées. Ce manque d’expérience peut donc être préjudiciable, là où des équipes comme le Real Madrid, le FC Barcelone et même l’Atlético ont beaucoup de joueurs qui ont une expérience et un palmarès longs comme un bras. Ce qui risque de faire la différence dans les dernières journées sous tension…