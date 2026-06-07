Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Bayern Munich : Herbert Hainer recadre Florentino Pérez pour Michael Olise

Par Samuel Zemour
1 min.
Olise avec le Bayern Munich @Maxppp

Auteur d’une saison sublime sous les couleurs du Bayern Munich, l’ailier Michael Olise (32 matchs et 15 buts en Bundesliga cette saison) est annoncé du côté du Real Madrid, notamment après la sortie de Florentino Pérez, qui avait annoncé mettre jusqu’à 150 millions d’euros sur un joueur et la presse locale avait assuré qu’il s’agissait de l’international tricolore du FCB.

La suite après cette publicité

Mais de son côté, le président bavarois Herbert Hainer n’envisage absolument pas un départ de l’international français et a répondu à la déclaration de son homologue madrilène : «Michael Olise est un joueur du Bayern de Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre – ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent –, il peut s’épargner cette peine, pas même pour 150 M€ ou plus», a-t-il assuré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Bundesliga
Bayern Munich
Real Madrid
Michael Olise

En savoir plus sur

Liga Liga
Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier