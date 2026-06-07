Bayern Munich : Herbert Hainer recadre Florentino Pérez pour Michael Olise

Auteur d’une saison sublime sous les couleurs du Bayern Munich, l’ailier Michael Olise (32 matchs et 15 buts en Bundesliga cette saison) est annoncé du côté du Real Madrid, notamment après la sortie de Florentino Pérez, qui avait annoncé mettre jusqu’à 150 millions d’euros sur un joueur et la presse locale avait assuré qu’il s’agissait de l’international tricolore du FCB.

La suite après cette publicité

Mais de son côté, le président bavarois Herbert Hainer n’envisage absolument pas un départ de l’international français et a répondu à la déclaration de son homologue madrilène : «Michael Olise est un joueur du Bayern de Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre – ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent –, il peut s’épargner cette peine, pas même pour 150 M€ ou plus», a-t-il assuré.