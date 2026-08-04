Hervé Renard fait son grand retour avec la Côte d’Ivoire

Hervé Renard fait son grand retour sur le banc de la Côte d’Ivoire, un choix officialisé par la Fédération ivoirienne de football (FIF), ce mardi. Déjà vainqueur de la CAN avec les Éléphants en 2015, le technicien français retrouve une sélection qu’il connaît parfaitement. « Champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire en 2015, Monsieur Hervé Renard effectue son retour à la tête des Éléphants avec pour mission de conduire la sélection nationale dans la préparation et la participation aux prochaines compétitions internationales (…) Monsieur Hervé Renard est attendu à Abidjan dans les prochains jours afin de prendre officiellement ses fonctions. Il sera présenté aux médias et au public sportif lors d’une conférence de presse dont la date, l’heure et le lieu seront communiqués ultérieurement », explique la FIF dans son communiqué.

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Cette nomination intervient pour succéder à Emerse Faé, dont le contrat s’est achevé le 31 juillet 2026 et n’a pas été renouvelé. Après avoir repris l’équipe en cours de route pour la mener au sacre lors de la CAN 2023 à domicile, puis guidé la sélection jusqu’en 16ᵉ de finale de la Coupe du Monde, l’ancien international ivoirien a choisi de ne pas poursuivre l’aventure. De son côté, Hervé Renard avait pris part à deux matches du Mondial cet été en remplaçant en urgence Sabri Lamouchi sur le banc de la Tunisie.