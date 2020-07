Liga : le Betis s'éloigne de la zone rouge, Villarreal recolle à Séville

Suite de la 35e journée de Liga. Avant le derby de Barcelone, deux autres rencontres se tenaient : Betis-Osasuna et Getafe-Villarreal. À la lutte pour son maintien (14e), le Betis voulait mettre un terme à sa série de trois matches sans victoire. Une mission réussie face à un Osasuna quasiment en vacances. Grâce à des réalisations signées Guido Rodriguez (4e), Alfonso Pedraza (25e) et Carles Aleña (90e+5), les Andalous se sont imposés 3-O et comptent provisoirement douze points d’avance sur le 18e du classement.

Dans l’autre match, Villarreal (5e) se déplaçait chez son premier poursuivant, Getafe (6e). Un duel important pour le Sous-marin jaune qui peut encore accrocher la 4e place synonyme de Ligue des Champions. Et une fois encore, Santi Cazorla a endossé le rôle de sauveur. Auteur d’un doublé sur penalty, l’ancien Gunner a permis, en grande partie, aux siens de gagner 3-1 et de revenir à trois longueurs de Séville (qui compte un match en moins).