Amical : pour son premier match de l’après-Messi, l’Argentine s’incline contre l’Uruguay !

L’après-Lionel Messi n’a pas démarré de la meilleure des manières pour l’Argentine. Le 6 octobre dernier, La Pulga mettait un terme à sa longue et belle histoire avec l’Albiceleste, face au Bénin (3-0). Un mois plus tard, c’est sans lui que les vice-champions du monde 2026 se sont inclinés face à l’Uruguay (1-2), en amical. Pour commencer cette nouvelle page dans l’histoire de la sélection argentine, Lionel Scaloni alignait une attaque composée de Thiago Almada, Julián Álvarez et Nico Paz, appelé à être le porte-étendard de la nouvelle génération.

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Les Argentins ont rapidement pris le contrôle des débats à La Bombonera. Dès la 8e minute, Álvarez obligeait Christopher Fiermarín à s’employer, avant qu’Almada ne voie sa tentative être repoussée. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister ou encore Facundo Medina ont également tenté leur chance, sans parvenir à trouver le chemin des filets. De son côté, la Celeste de Diego Forlán peinait à se montrer dangereuse et ne parvenait pas à inquiéter Gerómino Rulli avant la pause. Les deux équipes regagnaient ainsi les vestiaires sur un nul, malgré une nette domination territoriale de l’Albiceleste.

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Leonardo Balerdi dans le dur

Mais au retour des vestiaires, la dynamique s’inversait. Après seulement deux minutes, Leonardo Balerdi concédait un coup franc et écopait d’un carton jaune pour avoir stoppé une offensive de Darwin Núñez. Sur le coup de pied arrêté qui suivait, le défenseur de l’AS Roma contrait involontairement un dégagement de Martínez, trompant ainsi son propre gardien Rulli (48e, CSC, 0-1). Cinq minutes plus tard, l’Uruguay doublait la mise sur un corner grâce à une tête de Maxi Araujo, dont la trajectoire surprenait Rulli (53e, 0-2). Malgré une première période plutôt encourageante, l’Albiceleste se retrouvait alors dos au mur.

Quelques minutes après le but du break pour les Uruguayens, Almada manquait une énorme occasion, tandis que Paz butait sur le visage de Fiermarin à l’heure de jeu. Finalement, Julián Álvarez relançait les siens, parfaitement servi par Gianluca Prestianni, entré en jeu à la 60e, pour réduire l’écart (73e, 1-2). Malgré plusieurs tentatives dans les dernières minutes, dont une nouvelle frappe du joueur de l’Atlético de Madrid repoussée dans le temps additionnel, l’Argentine n’est pas parvenue à égaliser et a concédé sa première défaite depuis la finale de la Coupe du Monde contre l’Espagne.