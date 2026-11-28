Après les prises de parole de Daniel Riolo, c’est au tour de Samuel Eto’o de monter au créneau contre Christophe Dugarry. Le président de la Fédération camerounaise de football a vivement répondu au consultant sur ses réseaux sociaux, à la suite de ses critiques concernant la Confédération africaine de football (CAF) et la répartition des fonds de la FIFA. Sans prendre de pincettes, l’ancien attaquant camerounais a notamment lancé : «avoir été un bon joueur ne vous donne pas automatiquement la légitimité de parler de football mieux que les autres, et encore moins de maîtriser les politiques du football. (…) Comme la bêtise a parfois la particularité de persister, je suis au regret de vous informer que les 211 fédérations membres de la FIFA bénéficieront de la même somme, y compris les fédérations européennes».

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L’ancien buteur du FC Barcelone a poursuivi son offensive en exigeant des excuses publiques de la part du champion du monde 1998 : «si vous avez encore un minimum de dignité, tout comme ceux qui diffusent volontairement des informations erronées sur la CAF, vous devriez avoir l’honnêteté de présenter vos excuses. Après tout, nous sommes tous des êtres humains et l’erreur est humaine. (…) Enfin, Monsieur Dugarry, je vous prie d’éviter de présenter le président Motsepe comme votre ami. Vous évoluez dans des mondes différents et vos responsabilités ne sont pas comparables». Une sortie particulièrement virulente qui relance les tensions entre les deux hommes et alimente les débats autour de la gouvernance du football africain.