La réponse surprenante de Kylian Mbappé à Emiliano Martinez

La suite après cette publicité

Chambré à plusieurs reprises par Emiliano Martinez après la finale de Coupe du monde perdue par la France contre l’Argentine (3-3, tab. 4-2), Kylian Mbappé s’était montré très silencieux jusqu’ici face aux chambrages du gardien argentin. S’il avait répondu sans animosité fin décembre en affirmant que « les célébrations, ce n’est pas mon problème », son geste au Camp des Loges ces derniers jours montre que l’attaquant du PSG prend maintenant cette affaire avec dérision.

Kyks a été aperçu en train d’imiter la célébration du champion du monde argentin avec le trophée de meilleur gardien du Mondial. S’il ne pensait pas être filmé, cette scène témoigne que le natif de Bondy est passé à autre chose et n’est pas rancunier envers « Dibu ». De quoi réconcilier les deux joueurs ? Pas certain non plus.

À lire

CdM 2022, Argentine : l’avis polémique d’un ancien international sur Messi et Martinez