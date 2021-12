Barça : Dani Alves appelle le groupe à la révolte

La suite après cette publicité

En grande difficulté depuis le début de la saison, le FC Barcelone de Ronald Koeman et désormais de Xavi ne s'en sort pas. D'ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions, les Blaugranas auront fort à faire en Ligue Europa puisqu'ils ont appris, ce lundi, qu'ils devront croiser le fer avec le Napoli lors des barrages de cette C3. Un tirage extrêmement compliqué, qui plus est au regard du jeu proposé par les Barcelonais ces dernières semaines, qui restent sur un nul frustrant contre Osasuna (2-2) et pointe à une décevante huitième place en championnat. Une situation compliquée sur laquelle l'expérimenté Dani Alves, de retour au Barça, s'est exprimé en conférence de presse.

«Je veux relever tous les défis. Nous sommes en Europa League et nous devons toujours représenter le club avec la grandeur de l'histoire. Peu importe la compétition à laquelle nous participons. C'est la chose la plus importante : nous devons respecter le maillot de ce club. Il faut accepter cette situation pour s'en sortir. Nous connaissons les problèmes et tout ce qu'il se passe. Nous sommes habitués à voir le Barça au plus haut et c'est pourquoi nous devons trouver une solution le plus rapidement possible. Nous travaillons dur pour revenir au plus haut dès que possible. Le football est une affaire de séries et nous voulons changer la nôtre.»